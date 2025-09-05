快訊

近一季上千檔基金、ETF 績效比拚 唯一報酬率破百的是這檔被動式 ETF

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
近一季績效前十強。資料來源：CMoney，以新臺幣累計型、淨值計算，統計至9/1。高瑜君／製表
近一季績效前十強。資料來源：CMoney，以新臺幣累計型、淨值計算，統計至9/1。高瑜君／製表

近日受惠於關稅不確定性漸漸消散、降息露出曙光，帶動投信發行商品的績效表現，其中，近一季績效前十強由中國、台股相關商品包辦，且唯一一檔報酬率破百的商品由中國被動式ETF-復華中國5G（00877）奪下。

根據CMoney統計至9月1日，近一季以來基金及ETF的績效（統一以淨值計算，篩選新台幣累計型）表現，前十強漲幅都在42%之上，從投資區域來看，海外及台股各五檔，台股全數為台股主動式基金上榜，海外商品則涵蓋A股基金、亞洲區域基金、多重資產基金、兩檔中國股市ETF。

追蹤中証5G通信主題指數的復華中國5G通信ETF，近一季累計報酬高達103.9%，對比同期間上海綜合指數漲15.7%、深圳綜合指數漲25%、滬深300指數漲17.8%，顯示受惠資金持續湧入A股AI題材，展現出強大爆發力。

展望後市，復華中國5G通信經理人吳允翔表示，市場預期美國聯準會本月將降息，有利風險性資產表現，AI算力及相關應用等具成長性題材，仍將吸引資金流入，惟行情已累積一段漲幅，後市建議採逢低分批方式布局。

績效排名第四是屬於多重資產型的富邦中國多重資產型基金，近一季交出48.4%的報酬率，基金經理人張庭豪表示，受惠全球AI需求持續增長，基金著重布局中國AI供應鏈股價大幅上漲。此外，人形機器人供應鏈亦有望隨著產業逐步放量而有所表現，產業方面仍看好科技成長類股，可望持續挹注表現。

在台股部分，合庫投信旗下兩檔台股基金都入列，合庫台灣高科技基金近一季績效為47.7%、合庫台灣基金也有44.08%。合庫台灣基金經理人顧克勤表示，大型CSP業者多預期資本支出持續成長的趨勢可以再持續2-3年，AI成為科技業的獲利引擎，也連帶推升台股AI供應鏈走強，選股上將優先選擇明年有強勁的營運成長動能足以支撐獲利上修的個股。

鎖定亞太地區的統一新亞洲科技能源基金近一季也繳出45.1%的好表現，基金經理人郭智偉表示，投資聚焦AI伺服器、通訊設備及資料中心相關基礎設施等核心產業，同時加大布局受惠AI應用滲透的軟體應用企業，掌握科技浪潮帶來的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 台股

相關新聞

嘆00929漲不上去！網勸「長痛不如短痛」：高股息那麼多選一個雷的

一名網友在Dcard曝光對帳單，直言手中持有的復華台灣科技優息（00929）表現不佳，「是不是不用再浪費時間在它身上了⋯全部賣掉逃去0050是不是長痛不如短痛？」此話一出，立刻引發討論。 原PO

0050、006208權重失衡？00922新寵成長62％被稱為是「便宜版大盤」

市值型ETF長期被視為「追蹤大盤」的代表，元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）更是不少投資人心中的指數化投資首選。不過，隨著台積電在加權指數中的權重不斷攀升，傳統市值型ETF的大盤代表

0050兩大缺點曝光！知美點名：00985A增強指數能剔除弱股、補進強勢股

今年7月的ETF定期定額排行顯示，選擇0050的投資人已突破40萬人，人氣居冠。知美在影音中指出，他自己長期定期定額0050，也因此更能看到兩個「難以靠被動機制改善」的結構性問題；他進一步說明，主動式

00757「等權重＋快調整」沒對手？槓桿派回嗆：起點不同正二更猛

PTT網友熱議，海外指數ETF愈來愈多，唯有00757股價破百且能「跟上當頭科技股」，原PO舉例：特斯拉走弱後比重下修、近期在AI雜音下輝達由第一降至第三，而Google竄升為第一權重，且「不再塞中概雜魚」，因此認為00757可能是最強海外ETF（不含正二）。此說法引發多方討論，留言焦點集中在「等權重與再平衡機制」與「與槓桿正二的長短期勝負」兩大面向。

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

近一季上千檔基金、ETF 績效比拚 唯一報酬率破百的是這檔被動式 ETF

近日受惠於關稅不確定性漸漸消散、降息露出曙光，帶動投信發行商品的績效表現，其中，近一季績效前十強由中國、台股相關商品包辦...

