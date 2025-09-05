嘆00929漲不上去！網勸「長痛不如短痛」：高股息那麼多選一個雷的

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友公開對帳單，直呼00929表現令人失望，想全數換到0050。留言掀兩派討論，有人喊「快逃」，也有人勸「套著配就好」。記者曾吉松／攝影
一名網友在Dcard曝光對帳單，直言手中持有的復華台灣科技優息（00929）表現不佳，「是不是不用再浪費時間在它身上了⋯全部賣掉逃去0050是不是長痛不如短痛？」此話一出，立刻引發討論。

原PO指出，00929一直漲不上去，配息也沒有驚喜，讓他萌生出清念頭。從曝光的對帳單來看，帳面上不少持股呈現虧損，唯有少數個股略有收益，因此更顯出對00929失望。

在留言中，不少網友選擇直球建議，有人說「早該賣了」、「高股息還是紅的也趕緊賣了」、「趕快賣掉吧，高股息那麼多你選一個雷的」。也有人提醒「等崩盤再買0050，手上現金留多一點」。

但也有網友持不同看法，認為「不用吧，沒幾張而已，放著配吧」、「套著配都舒服」，甚至有人表示自己均價在17元左右，「根本無感」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

