0050、006208權重失衡？00922新寵成長62％被稱為是「便宜版大盤」

市值型ETF長期被視為「追蹤大盤」的代表，元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）更是不少投資人心中的指數化投資首選。不過，隨著台積電在加權指數中的權重不斷攀升，傳統市值型ETF的大盤代表性開始受到挑戰。

反觀部分非傳統市值型ETF，反而展現出更貼近大盤的走勢；以市值型ETF中規模第三大的國泰台灣領袖50（00922）為例，今年來規模增幅高達62.73%，台積電權重和大盤一致，明顯受到市場資金青睞，成為法人與投資人關注焦點。

市場法人指出，目前台積電在加權指數中的占比已逼近四成，而0050持有台積電的比重更高，超過58%，等同於投資人將超過一半的資金押注在單一公司，與「分散風險」的指數投資初衷背道而馳，也明顯偏離大盤結構。

雖在台積電強勢時能帶來超額報酬，但也放大了個股波動對整體ETF的影響，甚至有時跟個股走勢幾乎一致。對於追求穩健配置的投資人而言，潛藏的集中風險不容忽視，市場也開始思考，若投資目的只是押注台積電，是否直接買進個股更為合理。

事實上，過往主打「指數化投資」的市值型ETF，並不等於真正「貼近大盤」。當單一權值股過度主導指數表現時，ETF的實際走勢可能與市場整體脫鉤，投資人反而承擔了與大盤不一致的結構風險，這也讓市場重新檢視「市值排序」是否仍是衡量ETF代表性的唯一標準。

00922近期解除台積電權重上限條款，將其配置調整至與大盤結構更為一致，目前台積電占比約38%，與大盤相關係數達0.99，不僅貼近市場實況，也保留成分股分散與低碳轉型選股的優勢。

市場法人認為，00922在貼近大盤、降低集中風險與強調低碳轉型的競爭力三方面取得平衡，目前股價更有20幾元的低價吸引力，比0050打五折還便宜，對於希望穩健參與台股成長的投資人而言，是一檔兼具代表性與前瞻性的市值型ETF選擇，因此今年以來在市值型ETF當中，規模急起直追，增幅表現最亮眼，受益人數也突破13萬人，顯示市場接受度快速提升。

市值型ETF今年以來表現

股票代號 股票名稱 規模(億元) 今年規模增幅 受益人數 日均成交量(張) 9/4收盤價(元) 00922 國泰台灣領袖50 328.32 62.73% 131853 9284 22.52 0050 元大台灣50 6591.53 51.15% 1453009 23237 52.3 006208 富邦台50 2423.00 30.31% 658390 9842 122.2 0051 元大中型100 20.94 13.20% 9805 96 83.75 00850 元大臺灣ESG永續 219.69 12.63% 86239 1534 47.1 0057 富邦摩台 2.37 7.75% 466 29 155.55 006204 永豐臺灣加權 1.85 6.84% 1114 18 123.65 006203 元大MSCI台灣 9.85 4.74% 1126 9 96.6 00692 富邦公司治理 323.22 4.06% 98452 2925 47.62 00690 兆豐藍籌30 28.34 0.09% 12667 1147 37.55 00923 群益台ESG低碳50 182.20 -3.66% 107863 5734 21.49 00733 富邦臺灣中小 71.43 -4.81% 46894 1954 45 00912 中信臺灣智慧50 12.68 -16.92% 9510 1121 19.04 00905 FT臺灣Smart 59.69 -17.78% 44888 4584 15.02

資料來源： Cmoney ，僅列入今年以前成立之ETF，2025/9/4

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。