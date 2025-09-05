快訊

韓國瑜勸進？趙少康拋話：盧朱郝都不出來 我可以考慮選黨主席

三中案證據提示完畢 11點開始辯論 馬英九：我無罪

台灣寶可夢中心開賣12款新品！皮卡丘咖哩飯娃娃太可愛 還有1用途

0050、006208權重失衡？00922新寵成長62％被稱為是「便宜版大盤」

聯合新聞網／ 綜合報導
00922主打精準市值＋低碳轉型，台積電占比與大盤一致，更能貼近指數走勢。中央社
00922主打精準市值＋低碳轉型，台積電占比與大盤一致，更能貼近指數走勢。中央社

市值型ETF長期被視為「追蹤大盤」的代表，元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）更是不少投資人心中的指數化投資首選。不過，隨著台積電在加權指數中的權重不斷攀升，傳統市值型ETF的大盤代表性開始受到挑戰。

反觀部分非傳統市值型ETF，反而展現出更貼近大盤的走勢；以市值型ETF中規模第三大的國泰台灣領袖50（00922）為例，今年來規模增幅高達62.73%，台積電權重和大盤一致，明顯受到市場資金青睞，成為法人與投資人關注焦點。

市場法人指出，目前台積電在加權指數中的占比已逼近四成，而0050持有台積電的比重更高，超過58%，等同於投資人將超過一半的資金押注在單一公司，與「分散風險」的指數投資初衷背道而馳，也明顯偏離大盤結構。

雖在台積電強勢時能帶來超額報酬，但也放大了個股波動對整體ETF的影響，甚至有時跟個股走勢幾乎一致。對於追求穩健配置的投資人而言，潛藏的集中風險不容忽視，市場也開始思考，若投資目的只是押注台積電，是否直接買進個股更為合理。

事實上，過往主打「指數化投資」的市值型ETF，並不等於真正「貼近大盤」。當單一權值股過度主導指數表現時，ETF的實際走勢可能與市場整體脫鉤，投資人反而承擔了與大盤不一致的結構風險，這也讓市場重新檢視「市值排序」是否仍是衡量ETF代表性的唯一標準。

00922近期解除台積電權重上限條款，將其配置調整至與大盤結構更為一致，目前台積電占比約38%，與大盤相關係數達0.99，不僅貼近市場實況，也保留成分股分散與低碳轉型選股的優勢。

市場法人認為，00922在貼近大盤、降低集中風險與強調低碳轉型的競爭力三方面取得平衡，目前股價更有20幾元的低價吸引力，比0050打五折還便宜，對於希望穩健參與台股成長的投資人而言，是一檔兼具代表性與前瞻性的市值型ETF選擇，因此今年以來在市值型ETF當中，規模急起直追，增幅表現最亮眼，受益人數也突破13萬人，顯示市場接受度快速提升。

市值型ETF今年以來表現

股票代號股票名稱規模(億元)今年規模增幅受益人數日均成交量(張)9/4收盤價(元)
00922國泰台灣領袖50328.3262.73%131853928422.52
0050元大台灣506591.5351.15%14530092323752.3
006208富邦台502423.0030.31%6583909842122.2
0051元大中型10020.9413.20%98059683.75
00850元大臺灣ESG永續219.6912.63%86239153447.1
0057富邦摩台2.377.75%46629155.55
006204永豐臺灣加權1.856.84%111418123.65
006203元大MSCI台灣9.854.74%1126996.6
00692富邦公司治理323.224.06%98452292547.62
00690兆豐藍籌3028.340.09%12667114737.55
00923群益台ESG低碳50182.20-3.66%107863573421.49
00733富邦臺灣中小71.43-4.81%46894195445
00912中信臺灣智慧5012.68-16.92%9510112119.04
00905FT臺灣Smart59.69-17.78%44888458415.02

資料來源：Cmoney，僅列入今年以前成立之ETF，2025/9/4

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤 市值型 006208富邦台50 0050元大台灣50 00922國泰台灣領袖50ETF基金

延伸閱讀

股市漲四成了…0050換00679B或00937B？小童：賣股轉債正是關鍵思考點

鬆綁72-2解決房貸荒挨轟！網酸：在台炒房無敵 預言營建股要噴了

00918高填息實力曝光！阿格力：9次配息已有6次順利填息

太狠了！00922台積電權重38％…老牛：小資2萬直通護國神山

相關新聞

0050、006208權重失衡？00922新寵成長62％被稱為是「便宜版大盤」

市值型ETF長期被視為「追蹤大盤」的代表，元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）更是不少投資人心中的指數化投資首選。不過，隨著台積電在加權指數中的權重不斷攀升，傳統市值型ETF的大盤代表

0050兩大缺點曝光！知美點名：00985A增強指數能剔除弱股、補進強勢股

今年7月的ETF定期定額排行顯示，選擇0050的投資人已突破40萬人，人氣居冠。知美在影音中指出，他自己長期定期定額0050，也因此更能看到兩個「難以靠被動機制改善」的結構性問題；他進一步說明，主動式

00757「等權重＋快調整」沒對手？槓桿派回嗆：起點不同正二更猛

PTT網友熱議，海外指數ETF愈來愈多，唯有00757股價破百且能「跟上當頭科技股」，原PO舉例：特斯拉走弱後比重下修、近期在AI雜音下輝達由第一降至第三，而Google竄升為第一權重，且「不再塞中概雜魚」，因此認為00757可能是最強海外ETF（不含正二）。此說法引發多方討論，留言焦點集中在「等權重與再平衡機制」與「與槓桿正二的長短期勝負」兩大面向。

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

國人最愛 ETF 出爐！00919、00937B 奪股債 ETF 人氣王

ETF投資熱潮不減，隨著主動式ETF的開放，統計今年來ETF已來到300檔，這麼多ETF，投資人該如何挑選，市場法人表示...

台股獲利成長動能強勁 台灣優息 AI ETF 資本利得及息收一兼二顧

台新投信指出，美國總統川普與主要重點國家陸續達成貿易協議，多數國家關稅降至15~20%，雖然協議內容還有調整的空間，但整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。