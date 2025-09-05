0050、006208權重失衡？00922新寵成長62％被稱為是「便宜版大盤」
市值型ETF長期被視為「追蹤大盤」的代表，元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）更是不少投資人心中的指數化投資首選。不過，隨著台積電在加權指數中的權重不斷攀升，傳統市值型ETF的大盤代表性開始受到挑戰。
反觀部分非傳統市值型ETF，反而展現出更貼近大盤的走勢；以市值型ETF中規模第三大的國泰台灣領袖50（00922）為例，今年來規模增幅高達62.73%，台積電權重和大盤一致，明顯受到市場資金青睞，成為法人與投資人關注焦點。
市場法人指出，目前台積電在加權指數中的占比已逼近四成，而0050持有台積電的比重更高，超過58%，等同於投資人將超過一半的資金押注在單一公司，與「分散風險」的指數投資初衷背道而馳，也明顯偏離大盤結構。
雖在台積電強勢時能帶來超額報酬，但也放大了個股波動對整體ETF的影響，甚至有時跟個股走勢幾乎一致。對於追求穩健配置的投資人而言，潛藏的集中風險不容忽視，市場也開始思考，若投資目的只是押注台積電，是否直接買進個股更為合理。
事實上，過往主打「指數化投資」的市值型ETF，並不等於真正「貼近大盤」。當單一權值股過度主導指數表現時，ETF的實際走勢可能與市場整體脫鉤，投資人反而承擔了與大盤不一致的結構風險，這也讓市場重新檢視「市值排序」是否仍是衡量ETF代表性的唯一標準。
00922近期解除台積電權重上限條款，將其配置調整至與大盤結構更為一致，目前台積電占比約38%，與大盤相關係數達0.99，不僅貼近市場實況，也保留成分股分散與低碳轉型選股的優勢。
市場法人認為，00922在貼近大盤、降低集中風險與強調低碳轉型的競爭力三方面取得平衡，目前股價更有20幾元的低價吸引力，比0050打五折還便宜，對於希望穩健參與台股成長的投資人而言，是一檔兼具代表性與前瞻性的市值型ETF選擇，因此今年以來在市值型ETF當中，規模急起直追，增幅表現最亮眼，受益人數也突破13萬人，顯示市場接受度快速提升。
市值型ETF今年以來表現
|股票代號
|股票名稱
|規模(億元)
|今年規模增幅
|受益人數
|日均成交量(張)
|9/4收盤價(元)
|00922
|國泰台灣領袖50
|328.32
|62.73%
|131853
|9284
|22.52
|0050
|元大台灣50
|6591.53
|51.15%
|1453009
|23237
|52.3
|006208
|富邦台50
|2423.00
|30.31%
|658390
|9842
|122.2
|0051
|元大中型100
|20.94
|13.20%
|9805
|96
|83.75
|00850
|元大臺灣ESG永續
|219.69
|12.63%
|86239
|1534
|47.1
|0057
|富邦摩台
|2.37
|7.75%
|466
|29
|155.55
|006204
|永豐臺灣加權
|1.85
|6.84%
|1114
|18
|123.65
|006203
|元大MSCI台灣
|9.85
|4.74%
|1126
|9
|96.6
|00692
|富邦公司治理
|323.22
|4.06%
|98452
|2925
|47.62
|00690
|兆豐藍籌30
|28.34
|0.09%
|12667
|1147
|37.55
|00923
|群益台ESG低碳50
|182.20
|-3.66%
|107863
|5734
|21.49
|00733
|富邦臺灣中小
|71.43
|-4.81%
|46894
|1954
|45
|00912
|中信臺灣智慧50
|12.68
|-16.92%
|9510
|1121
|19.04
|00905
|FT臺灣Smart
|59.69
|-17.78%
|44888
|4584
|15.02
資料來源：Cmoney，僅列入今年以前成立之ETF，2025/9/4
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
