國人最愛 ETF 出爐！00919、00937B 奪股債 ETF 人氣王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
今年來ETF成交均量排名前十。（資料來源:CMONEY、2025/9/4）
ETF投資熱潮不減，隨著主動式ETF的開放，統計今年來ETF已來到300檔，這麼多ETF，投資人該如何挑選，市場法人表示，選擇成交量大的ETF，代表該標的受到市場關注度高、流動性佳。

觀察今年以來所有ETF成交日均量，00919群益台灣精選高息ETF以日均量8.6萬張居股票ETF成交王，亞軍是群益ESG投等債20+(00937B)日均量8.2萬張，也是債券ETF成交王，其他00878、00637L、00679B、00715L、0056、00953B、00982A、00632R都居成交日均量前十名內，主動式ETF則僅主動群益台灣強棒(00982A)上榜；公司團隊表現來看，群益與元大各有4檔ETF上榜並列第一。

群益投信ETF投資研究團隊表示，投資ETF，除了選擇適合自己的投資屬性主題以及價格外，還必須學會觀察「成交量」，成交量的高低可以觀察其在市場的活躍度。在金融市場中，成交量是指某一特定資產在一段時間內交易的數量，是市場活動和流動性的觀察重要指標，透過分析成交量，可以看出整體市場動能的強弱，相對也減少被下市的風險。股債ETF各擁投資契機，建議投資人可善用ETF來進行資產配置，可依照個人投資屬性與偏好的5:5股債ETF配置策略來因應。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志強調，台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。

謝明志表示，由於00919於5月調整選股邏輯並更換持股為40檔後，大型股及金融股配置比重提高，期待波動度降低特性更適合長期存股。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，川普政策方向為全球經貿局勢帶來不確定性，不過投資等級債因資產品質良好，殖利率水準也具備吸引力，可望持續吸引訴求穩健配置與收益需求的資金配置。再者，市場大幅提高9月降息預期，在降息環境中，存續期間較長之標的相對受惠，投資人可留意結合ESG概念的長天期BBB級債，做為兼顧收益來源、平衡投組波動與掌握降息趨勢下，潛在資本利得等多重投資需求的投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

