台股獲利成長動能強勁 台灣優息 AI ETF 資本利得及息收一兼二顧

台新投信指出，美國總統川普與主要重點國家陸續達成貿易協議，多數國家關稅降至15~20%，雖然協議內容還有調整的空間，但整體走向大致符合市場預期，不確定因素降低，市場對關稅議題反映也逐步淡化，加上市場普遍預期Fed可望於9月降息，持續激勵台股人氣。展望後市，受惠AI產業成長趨勢明確，分析師估計，即使考慮匯損，2025年台股企業獲利年增率仍有逾16%的高水準，並估計2026年台股企業獲利年增率亦有二位數的水準，台股後市仍有高點可期，短線若急跌可分批布局，優先布局台灣優息AI ETF，可同時兼顧資本利得成長契機及配息現金流。

台新臺灣AI優息動能ETF(00962) 研究團隊指出，自從OpenAI於2023年11月推出ChatGPT以來，生成式AI技術掀起熱潮。生成式AI能夠產生新的文字、圖像、音樂等資料，消費者對其接受度逐漸提高，應用軟體市場也呈現百花齊放的態勢，從台積電、輝達財報及展望來看，AI成長趨勢更加確定。分析師預估，2030年生成式AI市場規模將達到1.5兆美元，2024~2030年的年複合成長率(CAGR)達83%，全球高達90%的AI伺服器、78%的NB、55%的PC皆由台灣製造，台灣AI廠將是最大受惠者。

台新臺灣AI優息動能ETF(00962) 研究團隊表示，美國四大CSP廠展望樂觀，AI前景無虞。Mircosoft FY 今年第4季資本支出為242億美元，年增率高達27%，主要因算力供不應求，估計2026上半年還是會處於供不應求的狀態，2026年第1季資本支出將超過300億；Meta2025年全年資本支出預計達660至720億美元，優於前值640~720億美元，2026年仍將大幅成長，反映AI與基礎設施擴張需求；Amazon預計2025年資本支出達1,050~1,120億美元左右，年增率高達四成，大部分支出用於支援AWS 基礎設施。台灣AI供應鏈深具競爭優勢，是受惠相對大的族群，布局聚焦在AI概念股的台股ETF，可掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。

