國人最愛股債 ETF 出爐！00919、00937B 今年來成交均量居冠

根據統計，今年以來ETF成交日均量，群益台灣精選高息ETF（00919）以日均量8.6萬張，居股票ETF成交王；群益ESG投等債20+（00937B）以8.2萬張日均量居次，同時在債券ETF中居冠。若以投信公司來看，群益與元大各有四檔ETF上榜，並列第一，囊括八席成交熱絡的ETF。

群益投信ETF投資研究團隊表示，在金融市場中，成交量是指某一特定資產在一段時間內交易的數量，為市場活動和流動性的觀察重要指標，透過分析成交量，可以看出整體市場動能的強弱。而股債ETF各擁投資契機，建議投資人可可善用ETF進行資產配置，依照個人投資屬性與偏好進行股債ETF配置。

群益投信投資處副總張菁惠強調，主動式台股ETF靈活操作特性可掌握市場即時脈動，尤其AI概念題材火熱、台股企業獲利回穩，台股具基本面支撐，帶動台股ETF表現。在債券ETF方面，建議挑選包括降息受惠程度高、信評也高的長天期美債ETF，以及長天期ESG BBB級債ETF，既兼顧ESG趨勢、收益、品質，又有潛在資本利得空間。此外，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間優勢。

掛牌以來股價漲幅達三成的主動統一台股增長ETF基金經理人陳釧瑤表示，Jackson Hole會議中，聯準會主席鮑爾談話重點為考量就業市場下行風險，表明不會因為關稅導致的通膨短期上升，壓抑降息的可能。聯準會重啟降息，資金面有利支撐股市表現。企業獲利方面，目前仍AI族群保持上修趨勢，非AI部分，工業與車用類股雖有落底跡象，但回升不明顯，消費性電子則是因關稅已提前拉貨，可能面臨旺季不旺。台股企業受惠AI產業成長程度大，AI供應鏈獲利持續走升，也有望支撐股市走高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。