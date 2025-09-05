0050兩大缺點曝光！知美點名：00985A增強指數能剔除弱股、補進強勢股

快訊

聯合新聞網／ 知美Jimmy
今年7月的ETF定期定額排行顯示，選擇0050的投資人已突破40萬人，人氣居冠。知美在影音中指出，他自己長期定期定額0050，也因此更能看到兩個「難以靠被動機制改善」的結構性問題；他進一步說明，主動式ETF不等於大膽賭股，反而是把被動指數「增強升級」，在保留大盤核心的同時，做出理性的調整。

0050的第一個痛點：是單一成分股權重過高

他指出，0050採市值加權，現況台積電占比將近六成，已讓「一次買一籃子分散風險」的初衷被稀釋；對照台積電在大盤中的實際比重不到四成，0050漲跌幾乎被一檔權值股主導。

第二個痛點：是被動追指的機制無法即時剔除「市值大、基本面卻連年衰退」的產業

像台塑、台塑化、南亞等傳產族群近五年報酬表現不佳，卻因市值仍大而被動留在指數中，拖累整體績效。

延伸上述兩個痛點，知美強調「市值大不代表績效好」；以最近三年為例，市值前50家公司中，有13家報酬贏過台積電，同時也有8家公司營收持續衰退，而在市值第51到150名的範圍，竟有37家公司三年績效勝過台積電。

這解釋了為何市場長年討論「應提早刪弱加強」：若能先行剔除已走下坡的公司、並補進動能更強者，對長期報酬更有利，只是0050身為被動指數，規則固定，必須被動遵守。

主動野村台灣50（00985A）

他因此把焦點帶到主動式ETF的「增強指數」做法。以主動野村台灣50（00985A，亦稱台灣增強50）為例，是在台灣50的核心上做升級：保留大盤核心曝險，刪除表現疲弱的大型股，再從市值51到150名中補進更強勢的標的，目標並非鋌而走險，而是追求「每年多贏大盤約3到4%」的合理超額報酬。

他補充，長期小幅度的超額，透過時間複利影響可觀；例如假設2008年投入100萬元、到2024年僅多1%年化超額，累積就可能多出約100萬元，若能多3%則幅度更大。

就00985A的設計與早期觀察，知美提到幾點供參考：與0050相比，00985A將台積電權重降至約三成，並額外納入27檔成分股；掛牌一個多月以來，有20檔成分股的表現優於台積電所對應的報酬，他也整理出最近一週表現靠前的個股清單；以「含息總報酬率」觀察，00985A掛牌至今約6.77%，較0050多出約2.94%的超額。不過他強調，主動ETF的關鍵在「規則化的增強與風控」，不是任意重押單一題材

最後，知美用兩句話收束：

第一，0050的兩個缺點是台積電權重過高與無法即時剔除弱勢傳產

第二，若想在保有台股核心配置的同時，兼顧靈活調整與合理超額報酬，「增強被動指數」的主動式ETF（如00985A）是可選項之一

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

