00713睽違一年「終於填息」！酸民不缺席：折價折成這樣

元大台灣高利低波ETF（00713）苦等一年，終於在9月4日達成填息！股價收在51.65元，完成1.1元配息填補，歷時77個日曆日，為近四個季度首見。消息一出，不僅41萬股民振奮，PTT上更掀起一波留言潮。

根據資料，00713自2017年掛牌起，2022年改為季配息，每年3、6、9、12月固定除息。去年6月、9月配發1.5元，12月降至1.4元，今年6月進一步下修到1.1元。本次9月公告收益分配為0.78元，將於9月19日除息，10月15日入帳。

許多網友直呼「穩」、「嗨翻」、「一年沒填息了，這次終於填息啦」。也有投資人自嘲「56.X元 All in ，目前含息正報酬了，等了一年XD」、「蜈蚣教徒狂喜」，甚至有人笑稱「清流君唯一推薦高股息，00713終於復活啦！」

不過酸民也沒缺席，批評聲音包括「全台00713股民，嗨到晚上睡不著」、「被蜈蚣吹死的ETF」、「兩年定期定額做白工」、「折價折成這樣 元大有沒有心啊」，甚至有人乾脆說「還好早換成0050」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。