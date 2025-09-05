快訊

早餐後別馬上刷牙、多打網球…6個小習慣可能讓你活得更健康

新北驚傳電梯井意外！男子從高處急墜 無生命跡象送醫搶救

台股開高走高 早盤漲逾250點！ 台積電開高15元

00713睽違一年「終於填息」！酸民不缺席：折價折成這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
元大台灣高利低波ETF（00713）股價51.65元完成填息，歷時77日，為近四季度首見。中央社
元大台灣高利低波ETF（00713）股價51.65元完成填息，歷時77日，為近四季度首見。中央社

元大台灣高利低波ETF（00713）苦等一年，終於在9月4日達成填息！股價收在51.65元，完成1.1元配息填補，歷時77個日曆日，為近四個季度首見。消息一出，不僅41萬股民振奮，PTT上更掀起一波留言潮。

根據資料，00713自2017年掛牌起，2022年改為季配息，每年3、6、9、12月固定除息。去年6月、9月配發1.5元，12月降至1.4元，今年6月進一步下修到1.1元。本次9月公告收益分配為0.78元，將於9月19日除息，10月15日入帳。

許多網友直呼「穩」、「嗨翻」、「一年沒填息了，這次終於填息啦」。也有投資人自嘲「56.X元 All in ，目前含息正報酬了，等了一年XD」、「蜈蚣教徒狂喜」，甚至有人笑稱「清流君唯一推薦高股息，00713終於復活啦！」

不過酸民也沒缺席，批評聲音包括「全台00713股民，嗨到晚上睡不著」、「被蜈蚣吹死的ETF」、「兩年定期定額做白工」、「折價折成這樣 元大有沒有心啊」，甚至有人乾脆說「還好早換成0050」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 填息 季配息 00713元大台灣高息低波

延伸閱讀

新青安鬆綁放貸上限！營建多頭暴衝 掛一排紅燈

鬆綁72-2解決房貸荒挨轟！網酸：在台炒房無敵 預言營建股要噴了

重大鬆綁！新青安排除72-2、回溯9/1…網炸鍋：營建股井噴or套人之路？

槓桿重押PCB停損…4天賠掉97萬！網自嘲：「韭菜如我」

相關新聞

0050兩大缺點曝光！知美點名：00985A增強指數能剔除弱股、補進強勢股

今年7月的ETF定期定額排行顯示，選擇0050的投資人已突破40萬人，人氣居冠。知美在影音中指出，他自己長期定期定額0050，也因此更能看到兩個「難以靠被動機制改善」的結構性問題；他進一步說明，主動式

00757「等權重＋快調整」沒對手？槓桿派回嗆：起點不同正二更猛

PTT網友熱議，海外指數ETF愈來愈多，唯有00757股價破百且能「跟上當頭科技股」，原PO舉例：特斯拉走弱後比重下修、近期在AI雜音下輝達由第一降至第三，而Google竄升為第一權重，且「不再塞中概雜魚」，因此認為00757可能是最強海外ETF（不含正二）。此說法引發多方討論，留言焦點集中在「等權重與再平衡機制」與「與槓桿正二的長短期勝負」兩大面向。

00713睽違一年「終於填息」！酸民不缺席：折價折成這樣

元大台灣高利低波ETF（00713）苦等一年，終於在9月4日達成填息！股價收在51.65元，完成1.1元配息填補，歷時77個日曆日，為近四個季度首見。消息一出，不僅41萬股民振奮，PTT上更掀起一波留

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

國人最愛股債 ETF 出爐！00919、00937B 今年來成交均量居冠

根據統計，今年以來ETF成交日均量，群益台灣精選高息ETF（00919）以日均量8.6萬張，居股票ETF成交王；群益ES...

陸股市值型ETF 發威

近一月中國大陸股市表現亮眼，上海綜合指數上漲6.4%、深圳成指上漲12.9%、中小企業100指數上漲10.3%，主因美中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。