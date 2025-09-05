聽新聞
半導體ETF 將迎資金潮

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美最新公布勞動力需求弱化，強化9月聯準會降息預期。市場法人預估，這波降息資金潮有望重返股市淘金，主要鎖定科技股。看好第4季電子傳統旺季來臨，包括近來三星、宏碁以及蘋果都將推新品，催化台廠半導體等供應鏈股價表態，有望帶動半導體ETF表現。

券商財富管理主管表示，隨著全球AI運算需求成長、AI資料中心規模未來朝向超大規模、超高效率的規格邁進，相關網路及硬體需求隨之急升，帶動如輝達、博通及邁威爾科技等供應商迎來新一波成長動能，也帶動台廠相關半導體供應鏈業績與營收表現有望水漲船高。不少投資人除投資美股掌握AI市場投資脈動外，進入9月後，直接受惠AI的台股半導體產業型、科技型ETF市場買氣也有回升情形。

新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人詹佳峯表示，提供AI的「賣鏟子」關鍵元件—AI晶片（涵蓋半導體的先進製程、高頻寬記憶體等），市場需求缺口擴大。主要乃因未來百工百業，將進入產業AI化、AI產業化轉型關鍵期，全球科技巨擘如輝達、微軟、蘋果、Alphabet、Meta、AWS、博通、特斯拉等龍頭個個都希望主宰未來市場，形成獨占優勢，勢必會將自家服務導向AI實體化，以驅動各種AI生活應用。而AI技術工具化的過程中，台灣半導體產業鏈具有獨占性的生態系優勢。新光投信建議，投資人可以趁9月為美股、台股全年最差月逢低進場，優先卡位半導體ETF超前布局。

台新臺灣IC設計動能ETF團隊指出，AI技術在各領域需求不斷攀升，包括生成式AI、自動駕駛及智慧座艙、智慧家庭、醫療保健、工業自動化等領域，在AI商機爆發下，帶動高性能及低功耗的晶片需求，掀起台灣IC設計產業另一波成長高峰。台灣IC設計股長線的產業趨勢成長動能將延續，建議優先布局聚焦在IC設計公司的台股ETF，掌握一籃子績優IC設計股後市行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

