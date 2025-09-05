聽新聞
陸股市值型ETF 發威

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
陸股市值型ETF近月成交量與績效 圖／經濟日報提供
陸股市值型ETF近月成交量與績效 圖／經濟日報提供

近一月中國大陸股市表現亮眼，上海綜合指數上漲6.4%、深圳成指上漲12.9%、中小企業100指數上漲10.3%，主因美中關係和緩，評價偏低吸引資金回流，帶動投信發行的陸股市值型ETF近期交投熱絡、表現亮眼，近一月漲幅都在一成以上。

其中群益深証中小ETF（00643）近一月日均成交量近3,108張最為熱絡，漲幅15.6%，其他日均成交量逾千張的還有國泰中國A50、富邦深100、富邦上証。

群益深証中小ETF經理人洪祥益指出，從政策面向來看，現階段中國大陸政策重心正逐漸從「總量刺激」轉向「結構治理」，也對產業提出反內捲的治理措施，意在緩解惡性競爭與產能過剩，市場預期若治理成功，至2027年企業營利有望增加14%，有助提升股市長期投資信心。

就投資布局來看，電腦、AI算力基建、光通信、新能源等仍是最值留意的產業主線，這些新經濟企業在營運上展現較佳的成長動能。尤其中小型股因具備股本小、股價爆發力強的特性，潛在資本利得空間可期。

根據外電報導，大陸財政和貨幣政策官員9月3日罕見舉行會議，引發分析師猜測有關大陸可能將採取寬鬆舉措，可提振今年的經濟成長。不少外資券商指出，來自客戶與投資者的訊號顯示，對陸股的信心正明顯改善。

雖然宏觀與產業仍有挑戰，但行情動能尚在，流入大陸的對沖基金資金增加，加上手握過剩儲蓄的大陸散戶進場，推動力道可期。

新光恒生科技指數基金投資團隊指出，近期多家外資券商上調大陸經濟成長預測，長線投資資金開始關注陸股。

下半年大陸科技產業有結構性改善，伴隨人民幣走強，全球資金過去低配大陸股市，下半年增持意願將增強，投資主軸主要集中在大陸、香港等新技術、新商業模式。

投資亮點可優先鎖定陸港科技相關產業鏈，包括DeepSeek突破加速大陸AI產業發展，大陸AI產業鏈中的雲計算、算力等基礎設施企業，與資訊安全、提供營運效率等軟體板塊，以及機器人、智慧駕駛等應用題材，都有機會展現中長線投資成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

