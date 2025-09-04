AI應用日廣、科技新品上市、降息等利多三連發 半導體ETF買點現

美股上演9月魔咒，美最新公布勞動力需求弱化，強化9月聯準會降息預期。市場法人預估，這波降息資金潮有望重返股市淘金，主要鎖定科技股。看好第4季電子傳統旺季來臨，包括宏碁（2353）端出AI新筆電機種齊發、三星即將推出新折疊手機、宏達電（2498）AI眼鏡新品、蘋果將推新一代iPhone等，催化台廠半導體等供應鏈股價表態。

另外，8月底Google Gemini模式推出代號「奈米香蕉」新AI繪圖功能，獲全球網友好評、是繼ChatGPT吉卜力風潮後，再令市場驚艷的AI新應用亮相，由於該模型涉及高效能運算與AI加速，間接帶動AI晶片及記憶體等半導體元件需求成長。分析師表示，目前全球AI基礎設施投資正快速擴張，未來進入代理AI、實體AI階段，AI新應用不斷推陳出新下，台灣半導體股「軟硬通吃」，迎來新AI商機一波波，相關受惠股的產品拉貨動能持續湧現，看好半導體族群仍是未來幾年投資台股的領頭羊。

券商財富管理主管表示，隨著全球AI運算需求成長、AI資料中心規模未來朝向超大規模、超高效率的規格邁進，相關網路及硬體需求隨之急升，帶動如輝達（NVIDIA）、博通及邁威爾科技等供應商迎來新一波成長動能，也帶動台廠相關半導體供應鏈業績與營收表現有望水漲船高。不少投資人除投資美股掌握AI市場投資脈動外，進入9月後，直接受惠AI的台股半導體產業型、科技型ETF市場買氣也有回升情形。

新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人詹佳峯表示，提供AI的「賣鏟子」關鍵元件—AI晶片（涵蓋半導體的先進製程、高頻寬記憶體等），市場需求缺口擴大。主要乃因未來百工百業，將進入「產業AI化」、「AI產業化」轉型關鍵期，當今全球科技巨擘如輝達、微軟、蘋果、Alphabet、Meta、AWS、博通、特斯拉等龍頭個個都希望主宰未來市場，形成獨占優勢，勢必會將自家服務導向AI實體化，以驅動各種AI生活應用，而AI技術工具化的過程中，台灣半導體產業鏈具有獨占性的生態系優勢。

新光投信建議，投資人可以趁9月為美股、台股全年最差月逢低進場，優先卡位半導體ETF先超前布局，跟隨AI新應用瘋潮、科技新品上市潮、降息資金抬轎潮三連發，透過半導體ETF有望同步掌握全球AI基建與AI應用兩大成長商機，享有全球AI半導體產業加速擴張紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。