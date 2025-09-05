00757「等權重＋快調整」沒對手？槓桿派回嗆：起點不同正二更猛

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00757優勢。圖／本報資料照片
PTT網友熱議，海外指數ETF愈來愈多，唯有00757股價破百且能「跟上當頭科技股」，原PO舉例：特斯拉走弱後比重下修、近期在AI雜音下輝達由第一降至第三，而Google竄升為第一權重，且「不再塞中概雜魚」，因此認為00757可能是最強海外ETF（不含正二）。此說法引發多方討論，留言焦點集中在「等權重與再平衡機制」與「與槓桿正二的長短期勝負」兩大面向。

就原PO觀點，核心在於「能不能即時反映領漲主流」。他主張：若ETF無法快速調整到當下領頭的科技股，成長難以延續；反觀00757近來調整權重的節奏，能把動能移轉到表現更強的個股，提升整體效率。並以近期權重變化與剔除表現不佳標的為例，強調產品設計優勢。

支持者延伸補充機制面：00757採等權重並定期再平衡，「漲多的會被賣、資金流向相對落後股」，因此不等於主觀主動選股；也有人分享區間績效經驗，「持有逾一年常勝過00670L」，認為不必承擔日內或隔日擇時壓力。另有投資人把它類比為「有正二波動、卻沒有槓桿耗損」的體感效果，主張逢回布局、長期持有。

不過，反對與保留意見同樣踴躍。槓桿派直言：「起點不同結論全變」，若從今年4月大回檔低點起算，「正二已經衝上來」，強調槓桿產品需搭配再平衡與加碼紀律，抓對節點報酬率可勝。也有人質疑原PO把「股價創高就等同選股成功」混為一談，提醒等權重在再平衡日會回歸各10%，不是隨時動態主觀調整；另有聲音批評費用率偏高、流動性與追蹤方式須一併評估。

替代選項方面，留言點名00670L、631L等槓桿ETF與FNGG、FNGU等「正二／正三」工具，比拚的是「爆發力與操作難度」；也有人拋出00909、00965與009801等其他海外或主題型產品，並提醒「不同區間、不同基準下贏家互有消長」，單看短期排行易失真。

整體而言，板上共識傾向於：00757的等權重＋再平衡機制，能在大型科技輪動加速時提供「機制式換手」的優勢，適合懶人長期法；但若具備擇時能力、能承受波動並嚴守紀律，槓桿正二在特定區間仍可能勝出。投資人最終仍需釐清自己的區間基準、風險承受度與操作頻率，再決定是靠機制吃輪動，或以槓桿放大行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

