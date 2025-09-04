極端高溫衝擊經濟 富邦009809搶攻淨零投資商機

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦投信台股市值產品線，永續增強雙實踐。(資料來源：富邦投信整理。資料日期：2025.08)
2025年夏天，台灣再度迎來極端高溫挑戰。中央氣象署數據顯示，2024年全年均溫達24.6°C，創下史上新高，2025年則延續暖化趨勢，酷熱頻率與強度雙雙升高。專家預估，若全球暖化未獲控制，台灣夏季均溫恐比20世紀末高出1至2°C，熱夜日數持續增加，熱傷害就診人數甚至可能翻倍。環境部也警告，今年的高溫已是未來常態，2025年恐成為「最涼的夏天」。

根據國際勞工組織2019年的研究顯示，在33～34度從事中等強度工作的勞工，工作能力會減半。若溫室氣體排放未能減少，到2030年熱負荷所造成的經濟損失將達2.4兆美元（約新台幣72兆元）。台灣《國家氣候變遷科學報告2024》更示警，若趨勢不變，2060年台灣恐「失去冬天」。

在氣候挑戰加劇之際，金融市場與投資人更關注永續與減碳。ESG投資雖成為市場主流，但「漂綠」（Greenwashing）問題卻層出不窮，包括未揭露完整碳排範疇、使用模糊評等標準，或聲稱減碳卻缺乏科學依據與第三方查驗。對投資人而言，如何在「碳定價時代」避開漂綠風險，成為投資決策關鍵。

富邦投信指出，歐盟2023年通過的《綠色聲明指令》已明定，企業相關綠色承諾必須經過強制驗證與科學佐證，揭露範圍更須涵蓋全供應鏈。對應國際趨勢，將於9月17日正式募集的富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF基金（009809）（本基金之配息來源可能為收益平準金），強調在台股ETF市場中首度將「範疇三」碳排數據納入篩選邏輯，嚴謹度與涵蓋範圍均為市場首見。

該基金擬任經理人紀元豪表示，009809針對企業淨零盤查採最嚴謹標準，能掌握企業上中下游碳排情況，有效避免「漂綠」風險，讓投資人能同時兼顧永續價值與投資機會。他強調，009809不僅是永續產品，更是面對高溫時代的投資解方。

富邦投信在ESG領域耕耘已久，早在2017年便發行全台首檔以公司治理為投資主軸的ETF，樹立市場典範。此次009809的推出，則進一步聚焦「淨零轉型」議題，讓投資人能以簡單工具掌握台灣企業減碳契機，為台股市值型ETF再添新戰力。

隨著氣候變遷加速，極端高溫將逐步取代偶發異常，成為台灣社會與經濟的長期挑戰。專家提醒，減碳不再只是政府與企業的責任，更是投資人配置資產的必要考量。富邦009809的推出，正回應了這場高溫時代的投資需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦投信

