股市漲四成了…0050換00679B或00937B？小童：賣股轉債正是關鍵思考點

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
小童點出兩大警訊：景氣燈號轉弱、降息未必帶來股市行情。提醒投資人可思考「賣股轉債」，同時關注債券ETF如00679B、00937B的多方趨勢，短線防守、長線布局兩者兼顧。中央社
現在到底該不該賣股轉債？

嗨，大家好，我是小童。

債券如期底部反彈，而股市也從我們四月預告的「賣債轉股」到現在，大盤漲幅已經超過四成。那現在到底可不可以把獲利的股票賣掉，轉而布局基期相對低的債券，也就是「賣股轉債」呢？今天我們就來好好分享這個非常多人心中的疑問吧！

賣股原因

那首先既然要賣股，我們就必須先來了解一下：股市有什麼原因，會讓你決定賣掉它，或是轉向保守？如果沒有，那是不是其實也不至於要賣？但如果有呢，那可能就是你可以開始「賣股轉債」的時機。就好比我自己，因為我發現了兩個歷史經驗，所以才會選擇在股市漲上來之後變得相對保守。那至於是哪兩個事件呢？

第一個是我們之前提過的「景氣燈號」跟「台股」之間的關係。以歷史經驗來看，如果燈號從紅燈下降到綠燈，那就有蠻大的機率會一路下探到藍燈。而藍燈又代表什麼呢？代表景氣低迷，也就表示股市處於相對弱勢。

這部分我們看過去五次的經驗就知道：這五次當中，其中有四次是從紅燈跌到綠燈之後，股市就跟著一路修正，另外一次則是橫盤震盪。因此，我們確實不可忽視燈號轉變所帶來的警訊。尤其目前還卡了一個「對等關稅」的問題。

往往當燈號來到藍燈，也就是景氣低迷的時候，這反而是「危機入市」的時機。當然，如果可以的話，我還是建議搭配價量分析，去尋找價格轉勢或大量轉折，這樣才不會消耗太多時間成本。假如屆時真的開始修正，而且你也不太會用價量分析的話，那你也可以使用我前幾週分享的「紅綠燈指標」，看顏色就能簡單判斷趨勢是否翻多。

除了景氣燈號之外，另一個近期市場非常關注的就是「降息」。很多人可能會認為，因為利率調降，市場熱錢有機會持續挹注，那股市就會漲。但真的是這樣嗎？

其實透過歷史經驗我們可以發現：2000年因為網路泡沫，當時選擇用降息救市場，但股市反而拉回；2008年金融海嘯同樣用降息救市，股市也還是下跌；甚至2020年因為疫情封城，期望用低利率刺激經濟，雖然中途有上漲沒錯，但後續還是跌破了當時降息的起點。

所以你會發現，實務上來看，降息跟股市並沒有太直接的關聯，甚至也不像書本所說的一定會漲，反而更多時候還可能因此下跌。而有趣的是，大家最討厭的升息，卻往往是股市上漲的起點。

因此說到這邊，我想跟大家分享的是：降息跟股市的漲跌，老實說並沒有太直接的關係，反而當利率走平甚至開始升息的時候，股市才有機會迎來復甦的上漲。這兩點就是我自己在現階段對股市看法偏向保守的原因！

當然，看法是看法。真正決定價格有無轉弱的關鍵，還是要回歸到價量本身。以台指來說，目前最新的轉勢處已經出現，如果後續收盤收破這個綠色轉勢處，那我可能就會出清手上的0050；反之，如果守穩就繼續獲利續抱。

不過要說明的是，我自己規劃0050是做波段為主，所以我會習慣「有買就要有賣」。但如果你是做存股或長期投資的話，轉弱續抱當然也是沒問題，就看個人。

那如果往下跌，哪邊的位置是我會再次偏多留意的區域呢？首要會先看下方兩個粉色區塊當作潛在買盤位置，因為這些位置都是過去轉折的地方。成交量分布圖也顯示，這些位置是成交區的低谷，流動性可能會穿刺得比較快，有機會碰到之後就出現灌破或轉折。

如果你懶得觀察那麼多，也可以直接套用我們免費分享的「紅綠燈指標」。在指標轉三紅的時候偏保守，轉三綠的時候再進場，其實就能輕鬆抓到好幾次的波段轉折。

那最多人好奇的，到底可不可以賣股轉債？我們就來看一下債券ETF的目前趨勢。以00679B來看，目前還是呈現三綠之後的延續，表示震盪偏多格局。後續如果重新轉回三綠，那就是可以加碼的時機。

其他像00937B，也是在底部我們持續分享對債券ETF偏多看法的時候，一一去化解那些危機。不論是美元崩跌、6月美債到期的謠傳，甚至7月穆迪調降，哪一個不是消息出來後都被價格「啪啪打臉」，現在反而創高？

很多時候市場的鬼故事真的非常多，看到恐慌消息時，我們不妨靜下心來分析，才不會被主力欺負，結果砍在阿呆谷。透過指標也能看到，當三綠一出現，價格就強勢反彈。

所以你問我現在還可不可以買？我的想法是：趨勢在多方，若要價差，短線可以等拉回再接；但如果你是為了領息，目前的基期還算低，照規劃持續買入即可。

因此，你問我可不可以「賣股轉債」？老實說，這段時間我已經有在慢慢轉換，建立防守部位了。而真正要不要出清0050，我會等到空方轉勢成形才會動作，否則就先續抱獲利。

那是你呢？在股市大漲創高之後，你還會在這邊追多0050嗎？還是會變得相對保守呢？

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 大盤 金融海嘯 景氣信號燈 0050元大台灣50 00679B元大美債20年 00937B群益ESG投等債20+

小童 x Happy Trading Life

