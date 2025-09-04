債券 ETF 受益人數連四紅 00722B、00953B 人氣旺

根據集保中心公布的8月29日最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF整體受益人上周增加43人，是連續4周呈現淨增加，不過整體今年來還是減少14萬9,804人，總受益人195萬1,149人。

觀察上周債券ETF受益人增加最多前十名，以群益投資級電信債（00722B）增加最多，整體來看，產業債、非投等債、美債長債相對受投資人青睞，以公司團隊人氣來看，群益投信旗下有3檔群益投資級電信債（00722B）、群益優選非投等債（00953B）、群益25年美債（00764B）上榜買氣最旺，其次元大、國泰有兩檔上榜，第一金、凱基、聯博各有一檔上榜。

群益投信債券ETF研究團隊指出，今年來金融市場波動劇烈，不過隨著利空鈍化，最黑暗的時刻已過，市場亦逐步復甦。近期債券ETF受益人已連續4周呈現增加，顯示債券ETF人氣已有逐步回籠的跡象，加上市場對於9月Fed降息預期，債券ETF投資拐點逐漸顯現浮出。

群益投資級電信債ETF（00722B）經理人曾盈甄指出，從產業角度來看，電信業現金流穩定，具抗景氣循環的特性，現階段在全球發展勢頭持續加強，5G手機滲透率提升下，相關建設持續擴建，技術也跟著成熟，也為電信運營商帶來商機，電信產業之成長前景仍可期待，建議投資人不妨透過在美國電信龍頭上有較高配置比重的15年期以上電信債ETF來參與，既享電信龍頭營運成果與穩健配息，又能順勢掌握5G前景，且當未來貨幣政策轉為降息時，長天期投資等級電信債還有資本利得機會可期。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，以原幣美元來看，即使面對今年關稅戰的挑戰，非投等債仍繳出相對亮眼表現，也成為今年最歡迎的債券標的。市場投資情緒逐漸回穩且企業財報多優於預期，再加上非投等債收益率仍達7%之上，居相對高位，吸引資金續往非投等債流入，面對未來不確定的貿易政策影響，較高的市場波動將成為常態，在市場變化難測的情況下，債券投資更應該回歸初心，聚焦在利息收入，在當前景氣仍具韌性下，非投等債具備存續期間較短且殖利率較高之雙重特性，其後續表現可期。以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投等債ETF最值留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。