太狠了！00922台積電權重38％…老牛：小資2萬直通護國神山

市值型ETF大戰開打！繼元大台灣50（0050）調降經保費並進行分割後，規模急速上漲擊敗追蹤相同指數的富邦台50（006208），而新一代市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）在金管會放寬「台積電條款」後，也率先打響第一槍，將第一大成分股台積電權重拉高至約38%，較0050更為貼近大盤。市場法人指出，過往0050、006208最為人詬病的就是單一成分股占比太多，因此風險難以分散，且也偏離大盤，如今市值型ETF老三00922主打「精準市值」劍指0050，未來規模有望超越006208，成為第二大ETF。

財經專家股海老牛在臉書以「太狠了！2萬搞定護國神山」為題表示，台積電在大盤比重快要4成，根本是護國神山中的神山，這次金款會放寬原則，國泰台灣領袖50（00922）直接衝第一，台積電權重拉高到34%以上（現已調整至38.41%），00922兼具報酬與規模，年化配息率還有7.18%，說白了用「兩萬多元」就能參與股價百萬級的神山成長，就是小資族參與台積電最親民的門票。短線震盪只是小浪花，長期趨勢才是大潮水，抱緊好標的，和牛才養得又肥又香。

對此，網友則紛紛留言「看起來要買一些00922 ，成份股都還不錯」、「嘿嘿 我眼光不錯 就持續買進」；另也有網友好奇「一個公司占台灣股市近半…這樣真的健康嗎？」股海老牛則回應「看起來集中，但也是現實。只要我們懂得用ETF，既能搭上台積電的順風車，又能分散到其他產業，心情會健康多了～」。

事實上，台灣加權指數的台積電權重截至8/29為38.71%，0050及006208卻持有台積電約6成，嚴重高出許多，這也導致相關係數有所偏離，而00922追蹤指數與台股的相關係數則高達0.99，如今又將台積電占比調高至接近大盤權重，代表它能夠真正反映大盤走勢，而非過度著重單一個股，相較而言風險更均衡，股價今年四月全台股災時最低來到15.86元，目前已隨台股大盤回到22.41元（9/3收盤價)，報酬超過四成相當驚人，規模更是一舉衝到市值型ETF第三名，光是今年的規模即從201.75億衝至327.67億元，增加62.41%，顯見市場熱度之高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。