魔鬼藏在細節裡！這檔債券 ETF 的成本竟然高於其他百檔

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
聯準會（Fed）9月降息機率預期飆高，債券ETF投資機會再受關注。圖／AI生成

聯準會（Fed）9月降息機率預期飆高，債券ETF投資機會再受關注。在眾多的被動式債券之外，目前也出現被動式債券ETF， 市場人士指出，許多投資人以為主動與被動債券 ETF差別僅在於操作方式，其實稅賦差異是投資人最可能忽略的細節，而且讓主動式債券ETF投資人一開始就輸在起跑點。

依現行稅賦規定，主動式債券ETF的證交稅稅率為千分之1（0.1%），但被動式債券ETF免徵證交稅。原因在於根據證券交易稅條例第2-1條第2項，目前債券ETF免稅優惠只適用於「指數股票型基金」，也就是被動式ETF，而主動式ETF的官方名稱是「主動式交易所交易基金」，因此不適用。

進一步來說，目前投資人透過券商下單的百餘檔債券ETF中，僅有主動聯博投等入息（00980D）成為目前盤面上唯一受影響債券ETF。

金管會去年底開放投信業者募集主動式ETF，統計至4日，已有八檔主動式ETF掛牌交易，當中僅一檔主動式債券ETF，其餘七檔為股票型，六檔為台股ETF，一檔為美股ETF。

從投資成本面向來觀察債券ETF，多數投資人往往以為主、被動債券ETF最大差別只在於「操作方式」，主動式由基金經理人主動挑債，費用率較高，被動式追蹤固定指數，費用率較低。事實上，除投資策略牽動ETF費用率，影響投資人成本外，稅賦待遇的差異也是債券ETF投資人必須關注的投資成本。

近幾年政府為鼓勵債券ETF發展，對「被動式債券ETF」提供稅賦優惠，至 2026 年底前賣出免徵千分之一的證交稅。但這項政策不適用於主動式債券ETF，使得交易成本相對偏高。對於投資人而言，即便稅率僅為千分之一，長期累積下來仍可能拉開與被動式的績效差距。業者私下表示，投資人其實很敏感，哪怕是小小的成本差異，都可能影響交易意願。

觀察目前掛牌的八檔主動式ETF在次級市場的成交量，主動聯博投等入息（00980D）平均成交量掛牌後低於其他七檔主動式股票型ETF。隨著債券 ETF 市場日益成熟，投資人對產品的理解將愈來愈完整，從主動聯博投等入息（00980D）的案例可見，稅賦待遇也可能逐漸成為影響投資人選擇、市場交易量高低乃至一黨ETFF流動性的關鍵因素。

據了解，投信業者曾透過美國商會建議，應讓主動式債券 ETF 也享有與被動式相同的稅賦優惠，以避免市場出現政策不對等。不過，這項建議，目前還沒有新進度。

對於投資人該如何面對主動式債券ETF的稅賦差異，一位投信業者表示，如果沒有頻繁交易，被課到的證交稅相對少。投資人若看好主動式 ETF 的配置價值，可以長期持有，降低交易頻率，自然能淡化稅賦劣勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

