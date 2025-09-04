00918高填息實力曝光！阿格力：9次配息已有6次順利填息

快訊

家庭照顧假、育嬰假新制怎麼請？有無薪水 Q&A一次看清楚

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
大華優利高填息30（00918）自掛牌以來已有9次配息紀錄，其中6次完成填息，最近一次6月配息也順利回補，展現穩健實力。阿格力提醒，存股族選擇高股息ETF，除了看配息金額，更要重視能否填息。
阿格力以自身在東京買房的經驗談起，分享了裝潢、稅金、保險等細節。他提到，日本買房不像台灣有龐大的裝潢文化，多數新房子已附上壁紙、衣櫃與基礎設備，幾乎不用再額外花費，省下可觀支出。

而在稅金部分，所有權轉移稅與固定資產稅加總下來約13萬元新台幣左右，換算不到房價的0.3%，實際負擔比許多人印象中的「1.4%」要輕得多。

除了房屋相關的各項費用，他也特別強調，在日本貸款或仲介費雖然不便宜，但多屬一次性支出。對比台灣相同地段房價差異帶來的利息支出，日本長期居住成本反而相對可控。這段經驗，呼應了許多人對於「資訊落差」的誤解，他提醒投資人不要只聽網路傳言，而要看實際數據。

在分享日本買房心得之餘，阿格力也帶出投資理財的思維，以大華優利高填息30（00918）為例，談高股息ETF的關鍵。他指出，投資人關心的不僅是配息數字，更重要的是「能不能填息」。若除息後股價無法回補，就只是左手換右手，等於沒有真正的報酬。

00918的特色在於納入成分股時，會考量過去的填息紀錄與穩定度，挑選殖利率高、營運穩健的公司。

阿格力整理了00918過去9次除息紀錄，其中有6次成功填息，尤其最近一次6月配息，短時間內就順利回補，顯示這檔ETF的抗跌性與回升力道。這樣的表現，讓投資人對長期持有更有信心。

他也補充，填息的背後其實反映的是企業體質與產業趨勢。如果成分股能穩定賺錢、具備現金流，那麼ETF在配息後自然容易被市場資金承接，股價回到除息前水準並不困難。00918能在9次配息中有6次完成填息，正是因為成分股多數集中於營運穩定、股東回饋政策明確的公司，投資邏輯相對單純清晰。

另一方面，他也提醒投資人，配息雖然誘人，但真正的重點是「長期資產配置」。像00918這樣的高股息ETF，可以和市值型ETF或債券ETF搭配，形成現金流＋成長的組合。對需要穩定現金流的族群來說，00918能扮演穩健支柱，但投資組合中仍應留有成長型資產，才能在未來市場上有更多彈性。

最後，他提醒所有投資人，ETF並非保證配息，任何投資都存在風險，申購前要詳閱公開說明書。相比房地產的大額支出，高股息ETF像00918提供了另一種「穩定現金流」的方式，讓資產配置更靈活。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

