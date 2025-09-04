00713配息降至0.78元…本來守住1門檻這次直接掉0.32塊！達人：實在有些多

元大投信在前些日子也公布元大台灣高息低波的股息，這次00713發放0.78元，投資人每張可以拿到780元，非常沒有意外，高股息ETF都有降息的趨勢！

00713從2022年開始改為季配之後，也搭上提高股息的策略來吸引投資人的加入，這段期間股息最高有來到1.5元，但是從去年第四季開始股息慢慢下降，上一次的配息還保有1.1元，守住1元的門檻，這次直接掉0.32元來到0.78元，實在有些多。

近四次的股息為1.4+1.4+1.1+0.78＝4.68元，以9/3收盤價51.25元來計算，殖利率大約9.1％。有網友認為未來股息不會過高的趨勢來說，拿最近這次的配息x4來算可能比較貼近事實，若是以次計算的話0.78x4=3.12，殖利率則掉到6％，差距有點嚇人啊！不過算是高股息ETF比較正常的數據～

在淨值組成方面，00713的收益平準金還有約3.64元，資本平準金則還有約17.92元，對於這次配息0.78元來說影響不大，沒有發放給股東的就放在淨值當中讓股價升值。

產業組成上面，金融保險佔約23.38％，通信網路19.7％，半導體7.87％，貿易百貨6.84％，電子通路6.19％，前兩大波動較小的產業就佔約43％，可見是採取低波保守的策略。

00713過去股價衝得很高，可能因為這個原因，使得過去四次的配息沒有一次完成填息！這方面是我認為比較需要注意的方向。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。