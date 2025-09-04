快訊

保冷劑該放在食物保鮮盒上面還下面？業者透露最有效保鮮的位置

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

好日子結束！YouTube開抓「寄生帳號」 家庭方案揪團共享會被停權

債市波動＝進場良機？00982B近3月漲6％…投資人鎖定長天期投等債

聯合新聞網／ 綜合報導
FT投資級債20+（00982B）近3個月市價報酬率達6.03%，在債券ETF排行榜中表現突出。法人分析指出，長天期投資級債在「升息末段、降息前夕」具備高敏感度與防禦價值，是資產配置的重要選項。中央社
FT投資級債20+（00982B）近3個月市價報酬率達6.03%，在債券ETF排行榜中表現突出。法人分析指出，長天期投資級債在「升息末段、降息前夕」具備高敏感度與防禦價值，是資產配置的重要選項。中央社

全球長債市場近期遭遇大規模拋售，殖利率飆升導致長天期美債ETF陷入低檔整理。雖然9月債市波動加劇，主因資金緊俏使短天期債券暫時受到青睞，但市場專家指出，主要經濟體基本面依然健全，降息與通膨趨緩的大方向並未改變。對中長線投資人而言，當前的市場波動實為難得的佈局良機，可將因短期雜音造成的回檔視為進場時機，同時把握降息趨勢帶來的潛在獲利空間。

觀察多檔債券ETF近期表現，由於市場普遍預期美國聯準會（Fed）的升息循環接近終點，為長線佈局好時機，但短期因應股市波動，資金避險需求提升，部分投資人將資金轉向高流動性的短天期債券，以金融債ETF的表現最為突出。據最新統計，國泰10Y+金融債（00933B）、群益投資級金融債（00724B）分別搶佔一、二名。

債券ETF報酬率排行榜！投等債、金融債表現搶眼

代號債券ETF稱9/2收盤價(元)近3個月市價報酬率(%)近1個月市價報酬率(%)
00933B國泰10Y+金融債15.736.593.02
00724B群益投資級金融債33.046.703.14
00982BFT投資級債20+9.636.032.53
00970B新光BBB投等債20+9.135.872.53
00836B永豐10年A公司債28.35.792.65
00679B元大美債20年25.954.062.15
00795B中信美國公債20年26.154.052.09
00687B國泰20年美債27.223.982.06
00931B統一美債20年13.124.182.10
00764B群益25年美債27.283.771.91

資料時間：9/2；資料來源：CMoney

除了金融債以外，投資等級債券相關的ETF也表現不俗，如「FT投資級債20+」（00982B）繳出近3個月市價報酬率6.03%的亮眼成績單，在眾多債券產品中名列前茅，顯示投等債已成功吸引市場敏銳資金的目光。

法人分析，投資等級債之所以能在當前環境中脫穎而出，代表發債企業的信用品質優良、違約風險較低。在經濟前景仍有變數的此刻，高信評債券提供重要的防禦性價值，可讓投資組合更為穩固。

以00982B來說，持有債券為平均存續期間在20年以上的長天期債券，這也代表對利率的敏感度極高，意味著當市場預期未來利率將從高點反轉下降時，其價格上漲的潛力遠高於短天期債券，因此這也反應出投資人「停止升息、迎接降息」的核心預期。

投信法人分析指出，當前債市正處於「升息末段、降息前夕」的黃金交叉點。對於追求穩健收益與資本利得的投資人而言，投資級公司債與金融債因具備較高的票息收益，在經濟未陷入深度衰退的前提下，提供絕佳的風險回報比。

值得留意的是，對於更積極操作、看好利率將明確反轉向下的投資人，長天期美國公債ETF則提供更高的資本利得潛力。在當前貨幣政策轉向之時，債券可望從過去的逆風轉為順風。投資人可依據自身的風險承受能力，適度配置不同種類的債券ETF，無論是選擇信評優良的投資級債來「鎖利」，或是布局長天期公債來賺取價差，皆是當前資產配置中不可或缺的一環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 00982BFT投資級債20+

延伸閱讀

配息腰斬00713剩0.78元…0056、00878、00919同樣下修！網：高股息真沒救了

本金100至150萬股票一個月能賺多少錢？網推估：8000到15000元

台積電鉅額交易1275元！網酸「仙人指路？其實是仙人跳」

月收5萬能兼顧投資跟生活？財經雪倫建議「定期定額」：0050、00922...都是好開始

相關新聞

00713配息降至0.78元…本來守住1門檻這次直接掉0.32塊！達人：實在有些多

元大投信在前些日子也公布元大台灣高息低波的股息，這次00713發放0.78元，投資人每張可以拿到780元，非常沒有意外，高股息ETF都有降息的趨勢！ 00713從2022年開始改為季配之後，也搭上提

債市波動＝進場良機？00982B近3月漲6％…投資人鎖定長天期投等債

全球長債市場近期遭遇大規模拋售，殖利率飆升導致長天期美債ETF陷入低檔整理。雖然9月債市波動加劇，主因資金緊俏使短天期債券暫時受到青睞，但市場專家指出，主要經濟體基本面依然健全，降息與通膨趨緩的大方向

00757海外ETF之王？股價破百…有人喊「大戶抱270張賺翻」與正二黨戰成一團

統一FANG+（00757）話題再度引爆社群。原PO直言，目前海外ETF中只有00757股價突破百元，而且能隨市場趨勢調整成分股，比起一成不變的傳統指數更有活力。他舉例，當特斯拉走下坡就被逐步調降，甚

配息腰斬00713剩0.78元…0056、00878、00919同樣下修！網：高股息真沒救了

「高股息神話破滅？」這句話在PTT股板掀起熱議。擁有超過41萬受益人的元大台灣高股息低波（00713），最新一季配息僅剩0.78元，寫下兩年新低，從過去單季1.5元的高峰幾乎腰斬，投資人信心全面動搖。

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

股票型ETF除息 掀熱潮

9月不少股票型ETF即將除息，20日前就有12檔將除息，多為台股ETF，包括首次參與配息的保德信市值動能50（00980...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。