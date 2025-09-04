債市波動＝進場良機？00982B近3月漲6％…投資人鎖定長天期投等債

全球長債市場近期遭遇大規模拋售，殖利率飆升導致長天期美債ETF陷入低檔整理。雖然9月債市波動加劇，主因資金緊俏使短天期債券暫時受到青睞，但市場專家指出，主要經濟體基本面依然健全，降息與通膨趨緩的大方向並未改變。對中長線投資人而言，當前的市場波動實為難得的佈局良機，可將因短期雜音造成的回檔視為進場時機，同時把握降息趨勢帶來的潛在獲利空間。

觀察多檔債券ETF近期表現，由於市場普遍預期美國聯準會（Fed）的升息循環接近終點，為長線佈局好時機，但短期因應股市波動，資金避險需求提升，部分投資人將資金轉向高流動性的短天期債券，以金融債ETF的表現最為突出。據最新統計，國泰10Y+金融債（00933B）、群益投資級金融債（00724B）分別搶佔一、二名。

債券ETF報酬率排行榜！投等債、金融債表現搶眼

代號 債券ETF稱 9/2收盤價(元) 近3個月市價報酬率(%) 近1個月市價報酬率(%) 00933B 國泰10Y+金融債 15.73 6.59 3.02 00724B 群益投資級金融債 33.04 6.70 3.14 00982B FT投資級債20+ 9.63 6.03 2.53 00970B 新光BBB投等債20+ 9.13 5.87 2.53 00836B 永豐10年A公司債 28.3 5.79 2.65 00679B 元大美債20年 25.95 4.06 2.15 00795B 中信美國公債20年 26.15 4.05 2.09 00687B 國泰20年美債 27.22 3.98 2.06 00931B 統一美債20年 13.12 4.18 2.10 00764B 群益25年美債 27.28 3.77 1.91

資料時間：9/2；資料來源：CMoney

除了金融債以外，投資等級債券相關的ETF也表現不俗，如「FT投資級債20+」（00982B）繳出近3個月市價報酬率6.03%的亮眼成績單，在眾多債券產品中名列前茅，顯示投等債已成功吸引市場敏銳資金的目光。

法人分析，投資等級債之所以能在當前環境中脫穎而出，代表發債企業的信用品質優良、違約風險較低。在經濟前景仍有變數的此刻，高信評債券提供重要的防禦性價值，可讓投資組合更為穩固。

以00982B來說，持有債券為平均存續期間在20年以上的長天期債券，這也代表對利率的敏感度極高，意味著當市場預期未來利率將從高點反轉下降時，其價格上漲的潛力遠高於短天期債券，因此這也反應出投資人「停止升息、迎接降息」的核心預期。

投信法人分析指出，當前債市正處於「升息末段、降息前夕」的黃金交叉點。對於追求穩健收益與資本利得的投資人而言，投資級公司債與金融債因具備較高的票息收益，在經濟未陷入深度衰退的前提下，提供絕佳的風險回報比。

值得留意的是，對於更積極操作、看好利率將明確反轉向下的投資人，長天期美國公債ETF則提供更高的資本利得潛力。在當前貨幣政策轉向之時，債券可望從過去的逆風轉為順風。投資人可依據自身的風險承受能力，適度配置不同種類的債券ETF，無論是選擇信評優良的投資級債來「鎖利」，或是布局長天期公債來賺取價差，皆是當前資產配置中不可或缺的一環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。