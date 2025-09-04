債市波動＝進場良機？00982B近3月漲6％…投資人鎖定長天期投等債
全球長債市場近期遭遇大規模拋售，殖利率飆升導致長天期美債ETF陷入低檔整理。雖然9月債市波動加劇，主因資金緊俏使短天期債券暫時受到青睞，但市場專家指出，主要經濟體基本面依然健全，降息與通膨趨緩的大方向並未改變。對中長線投資人而言，當前的市場波動實為難得的佈局良機，可將因短期雜音造成的回檔視為進場時機，同時把握降息趨勢帶來的潛在獲利空間。
觀察多檔債券ETF近期表現，由於市場普遍預期美國聯準會（Fed）的升息循環接近終點，為長線佈局好時機，但短期因應股市波動，資金避險需求提升，部分投資人將資金轉向高流動性的短天期債券，以金融債ETF的表現最為突出。據最新統計，國泰10Y+金融債（00933B）、群益投資級金融債（00724B）分別搶佔一、二名。
債券ETF報酬率排行榜！投等債、金融債表現搶眼
|代號
|債券ETF稱
|9/2收盤價(元)
|近3個月市價報酬率(%)
|近1個月市價報酬率(%)
|00933B
|國泰10Y+金融債
|15.73
|6.59
|3.02
|00724B
|群益投資級金融債
|33.04
|6.70
|3.14
|00982B
|FT投資級債20+
|9.63
|6.03
|2.53
|00970B
|新光BBB投等債20+
|9.13
|5.87
|2.53
|00836B
|永豐10年A公司債
|28.3
|5.79
|2.65
|00679B
|元大美債20年
|25.95
|4.06
|2.15
|00795B
|中信美國公債20年
|26.15
|4.05
|2.09
|00687B
|國泰20年美債
|27.22
|3.98
|2.06
|00931B
|統一美債20年
|13.12
|4.18
|2.10
|00764B
|群益25年美債
|27.28
|3.77
|1.91
資料時間：9/2；資料來源：CMoney
除了金融債以外，投資等級債券相關的ETF也表現不俗，如「FT投資級債20+」（00982B）繳出近3個月市價報酬率6.03%的亮眼成績單，在眾多債券產品中名列前茅，顯示投等債已成功吸引市場敏銳資金的目光。
法人分析，投資等級債之所以能在當前環境中脫穎而出，代表發債企業的信用品質優良、違約風險較低。在經濟前景仍有變數的此刻，高信評債券提供重要的防禦性價值，可讓投資組合更為穩固。
以00982B來說，持有債券為平均存續期間在20年以上的長天期債券，這也代表對利率的敏感度極高，意味著當市場預期未來利率將從高點反轉下降時，其價格上漲的潛力遠高於短天期債券，因此這也反應出投資人「停止升息、迎接降息」的核心預期。
投信法人分析指出，當前債市正處於「升息末段、降息前夕」的黃金交叉點。對於追求穩健收益與資本利得的投資人而言，投資級公司債與金融債因具備較高的票息收益，在經濟未陷入深度衰退的前提下，提供絕佳的風險回報比。
值得留意的是，對於更積極操作、看好利率將明確反轉向下的投資人，長天期美國公債ETF則提供更高的資本利得潛力。在當前貨幣政策轉向之時，債券可望從過去的逆風轉為順風。投資人可依據自身的風險承受能力，適度配置不同種類的債券ETF，無論是選擇信評優良的投資級債來「鎖利」，或是布局長天期公債來賺取價差，皆是當前資產配置中不可或缺的一環。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
