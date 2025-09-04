美股 ETF 買氣寫新高 今年規模飆增逾300億、20萬人新入列

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國內投信規模超過10億元的美股ETF。(資料來源：台灣集保結算所、投信投顧公會)
今年投資市場雖籠罩高關稅陰霾，美股表現仍強勢，標普500指數8月中旬再創歷史新高。根據投信投顧公會統計，截至7月底，今年以來新增加了8檔美股ETF外，美股ETF整體規模增逾300億元新台幣，並有超過20萬名投資人新加入美股ETF股東行列，顯示國人布局美股的需求持續升溫。

貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金，代號009813）經理人楊貽甯指出，自1957年以來，標普500平均每年創高約18次，「創新高」已屬常態；歷史數據也顯示，在高點進場對中長期報酬影響有限。展望未來，儘管政策不確定性與地緣風險仍存，但市場普遍對美股仍抱持審慎樂觀態度，投資人可以善用美股ETF，掌握美股長線成長契機。

楊貽甯表示，今年以來美股續創新高，主因來自企業財報優於預期與AI題材持續發酵，科技股與大型企業股價齊揚。且美股亮麗表現同步帶動台灣投資熱度。

楊貽甯說，009813所追蹤的「標普500卓越50指數」，以標普500成分股為母體，進一步依流通市值精選出前50大企業，聚焦美股最具代表性的龍頭公司。概念如同「台灣50指數」從加權指數中篩選出市值最大的50檔績優股，為投資人打造菁英版的美股配置組合，鎖定全球最具影響力的產業巨擘。

成分股涵蓋資訊科技、通訊服務、金融、消費、醫療保健等核心產業，入選企業皆為全球產業領導者，包括輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Meta與特斯拉（Tesla）*等，堪稱美股全明星陣容。以產業比重來看，資訊科技高達46%，通訊服務與金融則分別占15%與11%，充分反映美國當前經濟成長的主要動能。(以上資料來源：貝萊德，2025/06/30)

展望未來，隨著美國經濟與企業持續展現創新優勢，貝萊德投信建議，投資人可透過009813高效率地一次買進美國核心產業龍頭，也適合作為中長期資產配置工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

購長和港口案 傳中遠集團尋求2至3成持股 北京回應了

