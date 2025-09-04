從高股息到主動式ETF！2025投資新時代啟動 債市機會大爆發

對多數投資人來說，ETF早已不是陌生名詞。低成本、透明度高、買賣方便，讓它成了「懶人投資法」的代名詞，適合想輕鬆參與市場的人。近幾年，台灣ETF市場更是一路狂飆，根據臺灣證交所統計至2025年6月底，總規模突破6.5兆元，商品數量超過270檔，受益人更高達1,544萬人，幾乎等於每三個台灣人就有一人持有ETF！

ETF不斷「升級進化」，從最初單純的市值型，到席捲市場的高股息風潮，如今連「主動式ETF」也正式登場，為投資人開啟新選項。臺灣證交所董事長林修銘就指出，如今的ETF題材已百花齊放：高股息、AI科技、半導體、ESG永續、電動車…應有盡有，讓不同族群的投資人都能找到心頭好。而今年最受矚目的，就是主動型ETF的崛起，它被視為資產管理的全新篇章，也讓「買ETF」不再只是跟隨市場，而是有機會掌握更多策略空間。

為什麼2025是主動式ETF元年？

2024年底，金管會正式開放主動式ETF發行，這項制度上的新突破，讓基金經理人得以用更靈活的策略，替投資人尋找超越大盤的可能。根據證交所資料，截至2025年7月底，台股已有6檔主動式ETF上市，總規模已經超過170億元，累計受益人次突破9.5萬人，成長速度驚人。隨著政策開放、商品推出速度快，加上投資人反應熱烈，讓2025年被外界稱作「主動式ETF元年」。

傳統ETF就像自動駕駛，乖乖沿著指數規劃的路線走；主動式ETF則像有專業駕駛掌舵，可以隨時調整方向，幫投資人避開風險、搶抓機會。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近九個月（2025/01/01~2025/08/20）「主動式ETF」網路聲量達18,457筆；從聲量變化來看，2025年5月5日，是今年以來的第一波聲量高峰，加上一檔主動型商品開始募集，推升熱度；隨後在5月27日，第三檔主動型ETF掛牌上市即破發，帶動網路聲量攀上高峰，網友表示「主動式ETF算是台股新的一頁，買一些跟上潮流也不錯」、「最近好多主動ETF，感覺後面還有一堆在等著上市」、「主動式是未來的趨勢，而且這波進場時點不錯，目前看起來也不像去年高股息之亂那樣全民瘋買」。

除了主動式ETF 債券也成投資焦點

近期投資市場不僅聚焦在主動式ETF，債券也成了投資人眼中的焦點；前者以靈活的選股、選債策略吸引資金快速湧入；後者則因高殖利率與降息預期，進入難得的投資「甜蜜點」。債市正進入難得的投資良機，有三大原因：

原因１／降息預期強烈

市場普遍認為美國聯準會（Fed）可能在2025年下半年開始降息。如果真的降息，借錢的成本會變低，投資人對債券的需求可能增加，價格也有機會跟著上漲，投資人除了領利息之外，還可能賺到「價差」。

原因2／殖利率誘人

儘管降息在望，目前各主要債券的殖利率水準仍處於高檔，意味著投資人在等待價格回升的同時，能一邊等價漲，一邊享受高息收益。

原因3／主動選債優勢

不同於被動式ETF只能照指數買，主動型債券ETF經理人能挑選高票息、信用佳的債券，既能穩定領息，又有望創造更好報酬，甚至在波動中展現更強抗震力。

透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近半年（2025/02/19~2025/08/20）「債券」的網路討論，網友關注的焦點為「美國、ETF、美債、殖利率、基金、降息、聯準會」等字詞，網友表示「美債雖然沒有倒債疑慮，但市場的消息面，常常都是不確定性的恐慌，所以才會讓股市波動如此大」、「降息是一定會降，但是降多久跟降多少，才能決定長債能賺多少」。

主動式ETF崛起！投資人必懂的市場轉變

順著這波「債市熱潮」，市場也迅速推出以「主動選債」為核心的新商品。像是富邦投信將於9/17至9/19募集的「富邦優選收益傘型基金」，就是緊抓債市甜蜜點，替投資人打造更靈活、多元的收益新選擇。

亮點1／主動選債提升收益

投資債券就像借錢給公司，借給體質好的公司，風險低但利息少；借給體質差的公司，利息高但可能收不回。一般被動ETF只能「照表操課」，但這檔基金不同，由專業團隊主動篩選信用好、票息誘人的債券，希望能在市場波動中幫你多賺一點。

亮點2／鎖定投資等級債 穩健又抗震

這檔基金的子基金之一「富邦環球動態入息投資級債主動式ETF」，特別強調100%投資等級債券。投資等級債就像把錢借給「信用超好的大公司」，違約率歷史上都很低。對投資人來說，這就像幫你的資產加上安全氣囊，在市場不確定時更安心。

亮點3／靈活調整因應市場變化

這檔基金不是死守固定策略，而是會透過「美債多空指標」來判斷市場氣氛，靈活調整投資債券的平均年期。簡單說，就是能在利率變動時縮短或拉長部位，減少衝擊、把握機會。就像運動員會依對手戰術臨場變招，這檔基金也能因應政策、經濟和市場情緒，替投資人降低風險、增加潛在獲利。

在「主動式ETF元年」與「債券甜蜜點」交會的時刻，以主動選債為核心的產品正脫穎而出。它們透過靈活操作與多元配置，能在瞬息萬變的市場環境中展現優勢。這種既能及時調整、又兼具防禦力的投資方式，正逐步成為市場關注的焦點新趨勢。

【網路溫度計DailyView】提醒您

本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年01月01日至2025年08月20日、2025年02月19日至2025年08月20日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『主動式ETF』、『債券』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

