00757海外ETF之王？股價破百…有人喊「大戶抱270張賺翻」與正二黨戰成一團

聯合新聞網／ 綜合報導
00757股價突破百元，最新權重由Google取代輝達躍居第一，等權重設計引發話題；PTT上網友熱議它是否真「沒對手」，正二、670L與00909都被搬出來PK。中央社
00757股價突破百元，最新權重由Google取代輝達躍居第一，等權重設計引發話題；PTT上網友熱議它是否真「沒對手」，正二、670L與00909都被搬出來PK。中央社

統一FANG+（00757）話題再度引爆社群。原PO直言，目前海外ETF中只有00757股價突破百元，而且能隨市場趨勢調整成分股，比起一成不變的傳統指數更有活力。他舉例，當特斯拉走下坡就被逐步調降，甚至移除成分，如今在AI熱度降溫後，輝達權重也被壓低，改由Google取而代之，認為這樣的設計能讓00757始終保持在成長浪潮的前段班。

貼文一出，不少網友立刻點名其他競爭者。有人喊「2330啊」、「00909？」、「00965」，甚至搬出「00670L」與正二商品比較。也有人酸原PO「都你在講 說沒對手又說不算正二」，認為如果排除槓桿型ETF，本來就很難找到直接對標的產品。

另一派則從績效面切入，指出「持有超過年的757績效真的比670L好」，強調正二要擇時操作，否則長期回報未必能勝過757。也有人提醒「757是等權重 再平衡全部10%」，批評原PO把它講得像主動操作，其實只是規則設計使然。

更有網友提出不同觀點，認為「正二要搭配再平衡，不然很吃進場時機」，「長期跑贏正2機率太高了 沒有耗損又有正2的波動」，暗示757兼具成長與穩健屬性，才會吸引大戶長抱。甚至有人爆料「大戶教主有270張，賺翻」，讓討論熱度再升溫。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

