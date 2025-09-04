快訊

配息腰斬00713剩0.78元…0056、00878、00919同樣下修！網：高股息真沒救了

聯合新聞網／ 綜合報導
00713最新一季配息僅0.78元，兩年內自1.5元高峰近乎腰斬，PTT掀起「高股息已死」論戰。(中央社)

「高股息神話破滅？」這句話在PTT股板掀起熱議。擁有超過41萬受益人的元大台灣高股息低波（00713），最新一季配息僅剩0.78元，寫下兩年新低，從過去單季1.5元的高峰幾乎腰斬，投資人信心全面動搖。

00713過去曾被視為存股族的「金雞母」，2021年單年配息高達3.15元，讓不少人奉為必買ETF。但自2022年改為季度配息後，現金流一路下滑，去年6月、9月各配1.5元，12月縮至1.4元，今年6月剩1.1元，如今再度跌破1元，讓不少人直呼「高股息真的沒救了」。

網路上隨即出現兩極聲音，有人喊著「你遲早要投0050，何不現在就投」、也有人認為「00713現在反而可以撿 讓我們繼續看下去」。甚至有網友直接批評「高股息被2023,2024亂搞之後，早就爛掉了」，情緒宣洩不斷。

也有網友提醒投資心態問題，「簡單說：追高有危險，開槓桿來追高找死」，強調不是標的本身一定不好，而是操作策略決定輸贏。另一派則點出00713的角色「00713是拿來質押的不是拿來配息的」，把它當資金槓桿工具而非純粹領息標的。

這波「息縮潮」並非00713獨有，0056、00878、00919同樣下修，代表高股息ETF整體進入調整期。投資人應先釐清自身需求：若要長期穩定現金流，高股息仍可當作資產配置的一環；若追求資本利得與成長紅利，市值型更符合趨勢；最終還是回到紀律與配置，而不是一時情緒決定去留。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757海外ETF之王？股價破百…有人喊「大戶抱270張賺翻」與正二黨戰成一團

統一FANG+（00757）話題再度引爆社群。原PO直言，目前海外ETF中只有00757股價突破百元，而且能隨市場趨勢調整成分股，比起一成不變的傳統指數更有活力。他舉例，當特斯拉走下坡就被逐步調降，甚

「高股息神話破滅？」這句話在PTT股板掀起熱議。擁有超過41萬受益人的元大台灣高股息低波（00713），最新一季配息僅剩0.78元，寫下兩年新低，從過去單季1.5元的高峰幾乎腰斬，投資人信心全面動搖。

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

股票型ETF除息 掀熱潮

9月不少股票型ETF即將除息，20日前就有12檔將除息，多為台股ETF，包括首次參與配息的保德信市值動能50（00980...

美新國力概念ETF 聚光

根據台灣集中保管結算所統計，今年7、8兩個月內，美國新國力概念ETF吸引海外ETF的零股投資人，截至8月底，零股受益人數...

主動式ETF商品規模 衝上500億

今年為主動式ETF元年，自首檔5月5日掛牌以來，目前己經有八檔相關產品，總規模在9月正式跨過500億元大關，主動式ETF...

