配息腰斬00713剩0.78元…0056、00878、00919同樣下修！網：高股息真沒救了
「高股息神話破滅？」這句話在PTT股板掀起熱議。擁有超過41萬受益人的元大台灣高股息低波（00713），最新一季配息僅剩0.78元，寫下兩年新低，從過去單季1.5元的高峰幾乎腰斬，投資人信心全面動搖。
00713過去曾被視為存股族的「金雞母」，2021年單年配息高達3.15元，讓不少人奉為必買ETF。但自2022年改為季度配息後，現金流一路下滑，去年6月、9月各配1.5元，12月縮至1.4元，今年6月剩1.1元，如今再度跌破1元，讓不少人直呼「高股息真的沒救了」。
網路上隨即出現兩極聲音，有人喊著「你遲早要投0050，何不現在就投」、也有人認為「00713現在反而可以撿 讓我們繼續看下去」。甚至有網友直接批評「高股息被2023,2024亂搞之後，早就爛掉了」，情緒宣洩不斷。
也有網友提醒投資心態問題，「簡單說：追高有危險，開槓桿來追高找死」，強調不是標的本身一定不好，而是操作策略決定輸贏。另一派則點出00713的角色「00713是拿來質押的不是拿來配息的」，把它當資金槓桿工具而非純粹領息標的。
這波「息縮潮」並非00713獨有，0056、00878、00919同樣下修，代表高股息ETF整體進入調整期。投資人應先釐清自身需求：若要長期穩定現金流，高股息仍可當作資產配置的一環；若追求資本利得與成長紅利，市值型更符合趨勢；最終還是回到紀律與配置，而不是一時情緒決定去留。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
