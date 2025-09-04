美新國力概念ETF 聚光

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

根據台灣集中保管結算所統計，今年7、8兩個月內，美國新國力概念ETF吸引海外ETF的零股投資人，截至8月底，零股受益人數達1.6萬人，較6月底的零股人數成長近69%。其中包括元大航太防衛（00965）、第一金太空衛星、新光美國電力基建三檔ETF零股人數增加逾千人最多。

新光投信預估，9月美股高檔震盪，預料美國新國力概念ETF受惠美國大而美法案，具有政策力加持與產業趨勢題材，只要ETF股價逢拉回整理，屬於非科技的美國新國力概念ETF例如電力核能、國防軍工等產業主題，更有機會展現抗跌表現。

建議投資人9月可透過存零股或定期定額方式，「錢」進美國新國力概念ETF撿便宜，趁美9月正式啟動降息前，優先鎖定美股趨勢產業ETF超前部署。

台新標普科技精選ETF基金研究團隊表示，美國大型資訊科技股近期捷報不斷，除輝達、微軟財報表現亮眼，雙雙突破4兆美元市值外，蘋果執行長庫克表示將在未來4年內對美國製造業加碼1,000億美元的投資，總投資金額將達6,000億美元，提供美國科技產業中長線成長動能。

尤其隨著AI的進展，大型科技股還有巨大的資本支出支撐及開發空間，根據估算，AI基礎建設總需求預計到2028年將突破2,000億美元，投資人可逢低分批布局相關ETF。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，美國能源部預測，2023~2028年美國資料中心電力需求年複合成長約13~27%，而美國主要電力公司自2024到2029年資本支出規劃中，主要投資項目為輸電、配電設施、變壓器等電力基建設備，相關訂單已看到2028~2029年。

另外，川普政府今年新提出「星際之門」計劃，預計投資5,000億美元打造美國AI基礎設施，帶動美國AI資料中心電力商機大開。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

