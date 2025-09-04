科技型ETF大啖AI紅利 搶鏡

聯準會釋出鴿派訊號，市場預期9月有望重啟降息，再加上科技龍頭上修全年展望與AI需求持續強勁，以及市場逐步消化對等關稅影響，帶動近一個月台股科技ETF表現亮眼。法人建議，可趁回檔時分批布局。

近月電子類股指數上漲3.2%，以台灣科技產業為核心的科技型ETF同步走強，逾九成產品呈現上漲，前十強績效均超過3%。其中，群益科技高息（00946）漲幅6.1%奪冠；野村臺灣新科技50、凱基台灣AI50及富邦台灣半導體緊追在後，漲幅約在4%至4.4%之間，表現同樣不俗。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，AI長期趨勢不變，目前全球AI設備供給仍在成長初期，主要CSP大廠上修資本支出，是支撐AI基礎設備強勁成長的關鍵。受惠AI發展，台灣作為全球AI科技應用最重要的供應鏈，有望持續保持在成長軌道上運行，中長期而言台灣科技股表現仍可關注。

當中有不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力，可望為資金布局首選，建議投資人不妨透過科技高息股的相關ETF來參與行情，掌握科技成長行情與股息收益雙重契機。

展望後市，聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，從產業發展來看，AI 算力需求持續擴張，全球雲端服務供應商積極擴大資本支出，輝達（NVIDIA）憑藉伺服器產品在供應鏈中居於關鍵地位，帶動台灣晶圓代工、高階封裝、伺服器ODM及零組件廠商同步受惠。重電產業亦因應電網升級迎來新成長動能。台灣出口金額7月年增率達42%，並連續三個月突破500億美元，顯示AI帶動的半導體與設備需求仍然強勁。

何彥樟指出，台股近期資金行情推升指數創高，但技術面有過熱跡象，融資餘額增加、籌碼面凌亂，短線震盪壓力升溫。投資人可把握回檔契機調整持股結構。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。