科技型ETF大啖AI紅利 搶鏡

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

聯準會釋出鴿派訊號，市場預期9月有望重啟降息，再加上科技龍頭上修全年展望與AI需求持續強勁，以及市場逐步消化對等關稅影響，帶動近一個月台股科技ETF表現亮眼。法人建議，可趁回檔時分批布局。

近月電子類股指數上漲3.2%，以台灣科技產業為核心的科技型ETF同步走強，逾九成產品呈現上漲，前十強績效均超過3%。其中，群益科技高息（00946）漲幅6.1%奪冠；野村臺灣新科技50、凱基台灣AI50及富邦台灣半導體緊追在後，漲幅約在4%至4.4%之間，表現同樣不俗。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，AI長期趨勢不變，目前全球AI設備供給仍在成長初期，主要CSP大廠上修資本支出，是支撐AI基礎設備強勁成長的關鍵。受惠AI發展，台灣作為全球AI科技應用最重要的供應鏈，有望持續保持在成長軌道上運行，中長期而言台灣科技股表現仍可關注。

當中有不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力，可望為資金布局首選，建議投資人不妨透過科技高息股的相關ETF來參與行情，掌握科技成長行情與股息收益雙重契機。

展望後市，聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，從產業發展來看，AI 算力需求持續擴張，全球雲端服務供應商積極擴大資本支出，輝達（NVIDIA）憑藉伺服器產品在供應鏈中居於關鍵地位，帶動台灣晶圓代工、高階封裝、伺服器ODM及零組件廠商同步受惠。重電產業亦因應電網升級迎來新成長動能。台灣出口金額7月年增率達42%，並連續三個月突破500億美元，顯示AI帶動的半導體與設備需求仍然強勁。

何彥樟指出，台股近期資金行情推升指數創高，但技術面有過熱跡象，融資餘額增加、籌碼面凌亂，短線震盪壓力升溫。投資人可把握回檔契機調整持股結構。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股重返24100點投信連7賣 外資買超82億「唯2檔敲進逾萬張」

挑戰輝達霸主地位？分析師稱Google坐擁金山 TPU事業估9千億美元

H100和H200大缺貨？Nvidia發文否認 稱報導傳言毫無根據

謝金河：深滬A股正照亮了台股市場 注意九月魔咒的變數

相關新聞

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

股票型ETF除息 掀熱潮

9月不少股票型ETF即將除息，20日前就有12檔將除息，多為台股ETF，包括首次參與配息的保德信市值動能50（00980...

美新國力概念ETF 聚光

根據台灣集中保管結算所統計，今年7、8兩個月內，美國新國力概念ETF吸引海外ETF的零股投資人，截至8月底，零股受益人數...

主動式ETF商品規模 衝上500億

今年為主動式ETF元年，自首檔5月5日掛牌以來，目前己經有八檔相關產品，總規模在9月正式跨過500億元大關，主動式ETF...

成長、高息主題ETF 交投熱絡

台股維持高檔震盪格局，具成長、高息主題的主被動ETF近期交投熱絡，觀察今年來日均成交量前十大，其交投量能維持7,000張...

科技型ETF大啖AI紅利 搶鏡

聯準會釋出鴿派訊號，市場預期9月有望重啟降息，再加上科技龍頭上修全年展望與AI需求持續強勁，以及市場逐步消化對等關稅影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。