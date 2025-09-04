主動式ETF商品規模 衝上500億

今年為主動式ETF元年，自首檔5月5日掛牌以來，目前己經有八檔相關產品，總規模在9月正式跨過500億元大關，主動式ETF持續成為市場討論焦點，尤其隨著台股來到高檔震盪，選股困難度提升，台股主動式ETF持續成為盤面吸金要角。

根據CMoney統計至3日，八檔主動式ETF總規模來到517.96億元，其中，主動統一台股增長（00981A）205.13億元、主動群益台灣強棒162.52億元、主動野村臺灣優選41.07億元、主動野村台灣50為40.42億元，主動中信ARK創新、主動安聯台灣高息、主動聯博投等入息、主動台新龍頭成長，規模則介於12.08億元至22.92億元之間。前四大主動式ETF都是投資台股，且市占率依序為39.6%、31.3%、7.9%、7.8%。

從績效表現來看，近一月以及近一季加權報酬指數3.1%和16.6%，同期間，主動統一台股增長績效都是同類型第一，分別為7.7%和29.6%；主動群益台灣強棒則為7.5%、27.2%；主動野村臺灣優選6.5%、20.3%。

目前規模最大的主動統一台股增長5月27日掛牌上市，挾著優異的績效優勢，上市至今共71個交易日，在第70個交易日（9月2日）規模突破200億，近期台股呈現高檔震盪，也帶動資金潮，已連續八個交易日吸引資金，總計上市以來有41個交易日呈現淨申購。

統一投信台股研究團隊指出，財政部看好台灣2025年出口總額將首度挑戰5,000億美元大關，隨著出口表現續強，台企獲利預估逐步上修，過往困擾市場的「匯損」、「提前拉貨恐損後續接單表現」的陰霾漸遠。在獲利可期和不確定性下降的助攻下，有助於修復台股估值，預估9月超級央行周登場前，台股較大機率將呈現震盪向上格局。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，當前並未出現重大利空消息，短線修正後有較高機率迎來反彈行情。從台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，加上對台股科技產業長期保持成長的樂觀態度，在AI逐漸取代消費電子產品成為未來趨勢下，台灣最重要的半導體與硬體相關概念股皆可望迎來新一波的周期成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。