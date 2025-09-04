成長、高息主題ETF 交投熱絡

台股維持高檔震盪格局，具成長、高息主題的主被動ETF近期交投熱絡，觀察今年來日均成交量前十大，其交投量能維持7,000張到8萬張不等；近一個月績效漲跌互見，其中，大華優利高填息30（00918）、富邦特選高股息30兩檔漲幅逾2%。

主動安聯台灣高息ETF經理人施政廷表示，受到美國經濟成長意外加速，及AI巨頭財報效益與AI資本支出等展望加持激勵，台股近期來到高點、波動度明顯加劇，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，應是較佳應對策略。

施政廷指出，擴大息收與超額報酬來源的同時，也聚焦高息與穩健現金流兼具的標的，可挑選採取「多投資策略」靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項投資主軸。

就題材面，從美國重要科技股相關供應鏈觀察，下半年AI伺服器出貨真正進入旺季，這些都是支撐台股到年底續旺的底氣。受惠於產品升級需求增溫挹注推動，包括製程與所需材料不斷優化者如銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB）或電源設備等關鍵零組件，都具備潛在成長性，值得留意。

富邦特選高股息30ETF今年來配息全數來自股利所得，實際ETF配息率接近追蹤指數息率，經理人黃煜翔指出，高股息ETF吸引投資人的關鍵，不僅在於透過股利因子進行選股，更重要的是能提供穩定的現金流安排，協助投資人進行財務規劃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。