股票型ETF除息 掀熱潮

9月不少股票型ETF即將除息，20日前就有12檔將除息，多為台股ETF，包括首次參與配息的保德信市值動能50（009803）、富邦旗艦50兩檔台股ETF新兵，以及投資人熟悉的群益台灣精選高息、大華優利高填息30等。

今年3月中旬掛牌的保德信市值動能50 ETF也在9月這波除息名單之列，根據公告，保德信市值動能50將於9月16日除息，10月9日是現金發放日，這次季配息0.1904元，配息率約1.7%。

保德信指出，配息率一向是投資人關注的焦點，但其實更應該將焦點放在ETF的投資標的是否具有成長潛力、能否長線不間斷投資，才不會出現賺了息收卻忽略股價走勢。

另外，ETF的成分股篩選也是值得深入檢視的一環，若能透過良好的篩選條件，納入優質標的，除了有助於ETF整體表現，對於配息也有正向幫助。

保德信市值動能50 ETF經理人張芷菱表示，台股若要維持多方氣勢，大盤須盡速收復月線位置；此外，近日中小型股回檔趨勢明顯，短線獲利了結賣壓有浮現跡象，不過近期股市題材仍多，包括下周登場的蘋果新品發表，及國際半導體展開展等利多題材，預期短線指數以高檔震盪、類股輪動為主。

張芷菱認為，由於美國半導體產業政策仍有變數，導致盤面震盪，目前大型股表現相較中小型股更穩健，且因為大型股企業的議價能力較強，財務體質也相對穩定，建議投資人可趁震盪回檔時逢低布局。

儘管高股息季配型ETF吹起降息風，大華優利高填息30ETF單次配息率2.3%，在同期中仍是相對亮眼的表現。此外，根據大華銀投信官網資料，大華優利高填息30ETF掛牌以來累計配息九次，共順利填息六次，今年以來含息總報酬也有3.4%，在同類型中表現不俗。

大華優利高填息30ETF經理人郭修誠表示，進入9月，全球關稅戰引發的通膨效應可能陸續浮現，加上後續仍有美國232條款調查待公布，在眾多變數影響下，預期台股為高檔盤堅震盪的格局，但法人對台股第4季展望普遍樂觀看待，建議挖掘過去修正後回彈能力佳的高股息ETF，同時考量長期總報酬表現等條件篩選布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。