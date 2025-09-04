聽新聞
三檔主動式ETF商品 賺贏大盤
證交所近年陸續研議開放新商品上市．帶動我國ETF市場蓬勃發展且備受國際矚目，自去（113）年主動式ETF相關法規公告實施起，截至今（114）年8月29日，已有七檔主動式ETF掛牌上市，而主動式ETF的開放，增加了投資人投資工具，亦讓投資人理財管道變得更加多元。
觀察主動式ETF上市掛牌後交易情形，以ETF發行價格為比較基準，自今年5月5日第一檔主動式ETF上市掛牌至8月29日期間，加權股價指數漲幅為16.6％，有三檔主動式ETF價格表現超越加權股價指數漲幅，且已有二檔主動式ETF基金資產規模突破百億元。
成交量部分，主動式ETF之成交量占全體上市ETF成交量比例持續提升，5月占比4.12％，隨著掛牌檔數增加及交易活絡，至8月成交量占比上升至17.10％，成交值部分，主動式ETF占全體上市ETF之成交值自5月2.03％上升至8月9.95％。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
