台日跨境ETF 開啟新篇章

臺灣證券交易所昨（3）日表示，推動跨境合作為我國資本市場國際化的重要引擎，也是建構亞洲資產管理中心生態的關鍵。隨著金管會於2024年承認日本為境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，台日跨境ETF相互掛牌正式開啟新篇章。

證交所自去年起積極推動相關專案，並將於9月實現台日雙向掛牌，為亞洲資產管理市場注入新動能。

台灣ETF市場自2003年誕生以來，已成長為亞太地區第三大ETF市場。截至2025年8月底，全體上市櫃ETF檔數達294檔，資產規模達6.77兆元，十年來成長超過30倍，遠超過全球ETF市場的5.4倍成長幅度。

這樣的市場基礎，正好搭配日本股市的亮眼表現，日本企業基本面持續改善，日圓貶值帶來出口利多，使日股成為亞太投資焦點，為跨境ETF合作提供絕佳契機。

台日跨境ETF合作邁入實質進程。野村投信攜手日本野村資產管理，預計於今年9月實現首家台日跨境ETF雙向掛牌；國泰投信則計畫於今年9月，將旗下ETF於東京證券交易所掛牌。透過台日雙向掛牌機制，不僅提供投資人更多元的資產配置選項，也助力國內投信業者拓展國際版圖，提升台灣資本市場的國際能見度。

證交所表示，隨著台日跨境ETF於今年9月正式啟動，臺灣ETF市場國際化進入全新階段，未來將持續以「由近而遠」策略，推動更多區域市場的跨境ETF或相關商品，並協助本地業者以台股指數或連結台股ETF在海外發行產品，深化跨境合作與商品創新，打造更多國際合作平台，進一步提升臺灣市場的國際能見度與競爭力，加速朝向「亞洲資產管理中心」的目標邁進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。