聽新聞
0:00 / 0:00

台日跨境ETF 開啟新篇章

經濟日報／ 黃彥宏／台北報導
台日跨境ETF合作進展一覽 圖／經濟日報提供
台日跨境ETF合作進展一覽 圖／經濟日報提供

臺灣證券交易所昨（3）日表示，推動跨境合作為我國資本市場國際化的重要引擎，也是建構亞洲資產管理中心生態的關鍵。隨著金管會於2024年承認日本為境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，台日跨境ETF相互掛牌正式開啟新篇章。

證交所自去年起積極推動相關專案，並將於9月實現台日雙向掛牌，為亞洲資產管理市場注入新動能。

台灣ETF市場自2003年誕生以來，已成長為亞太地區第三大ETF市場。截至2025年8月底，全體上市櫃ETF檔數達294檔，資產規模達6.77兆元，十年來成長超過30倍，遠超過全球ETF市場的5.4倍成長幅度。

這樣的市場基礎，正好搭配日本股市的亮眼表現，日本企業基本面持續改善，日圓貶值帶來出口利多，使日股成為亞太投資焦點，為跨境ETF合作提供絕佳契機。

台日跨境ETF合作邁入實質進程。野村投信攜手日本野村資產管理，預計於今年9月實現首家台日跨境ETF雙向掛牌；國泰投信則計畫於今年9月，將旗下ETF於東京證券交易所掛牌。透過台日雙向掛牌機制，不僅提供投資人更多元的資產配置選項，也助力國內投信業者拓展國際版圖，提升台灣資本市場的國際能見度。

證交所表示，隨著台日跨境ETF於今年9月正式啟動，臺灣ETF市場國際化進入全新階段，未來將持續以「由近而遠」策略，推動更多區域市場的跨境ETF或相關商品，並協助本地業者以台股指數或連結台股ETF在海外發行產品，深化跨境合作與商品創新，打造更多國際合作平台，進一步提升臺灣市場的國際能見度與競爭力，加速朝向「亞洲資產管理中心」的目標邁進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 日本

延伸閱讀

證交所：開放券商設置簡易分支機構 帶來三大效益

逼宮石破茂？日本自民黨是否提前改選總裁 9月8日見分曉

台股重返24100點投信連7賣 外資買超82億「唯2檔敲進逾萬張」

手滑沒救了？LINE訊息收回時限「縮短剩1小時」 2國開第一槍實施

相關新聞

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

股票型ETF除息 掀熱潮

9月不少股票型ETF即將除息，20日前就有12檔將除息，多為台股ETF，包括首次參與配息的保德信市值動能50（00980...

美新國力概念ETF 聚光

根據台灣集中保管結算所統計，今年7、8兩個月內，美國新國力概念ETF吸引海外ETF的零股投資人，截至8月底，零股受益人數...

主動式ETF商品規模 衝上500億

今年為主動式ETF元年，自首檔5月5日掛牌以來，目前己經有八檔相關產品，總規模在9月正式跨過500億元大關，主動式ETF...

成長、高息主題ETF 交投熱絡

台股維持高檔震盪格局，具成長、高息主題的主被動ETF近期交投熱絡，觀察今年來日均成交量前十大，其交投量能維持7,000張...

科技型ETF大啖AI紅利 搶鏡

聯準會釋出鴿派訊號，市場預期9月有望重啟降息，再加上科技龍頭上修全年展望與AI需求持續強勁，以及市場逐步消化對等關稅影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。