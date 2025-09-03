快訊

月收5萬能兼顧投資跟生活？財經雪倫建議「定期定額」：0050、00922...都是好開始

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

每個家庭的生活方式不同，開銷自然也不一樣。如果一家三口月收5萬，是否能夠兼顧生活與投資？

根據主計處在112年公布的家戶收入，中位數約為96萬元，換算下來每月約8萬元。一家三口以5萬生活，會稍顯辛苦。

不過若是將小孩年紀設定在國小以下，有沒有可能生活並存錢投資呢？以2種狀況假設試算，差異在於是否需要付房租。

狀況一：需要付房租

若設定保險費5千元、房租2萬、伙食費1萬2，再加上水電瓦斯等生活開銷，幾乎是收支打平，沒有結餘可投資。

財經雪倫建議可以將租屋地點外移，把租金降到1萬5以下。每月存下幾千元做為緊急備用金，當備用金達到三至六個月生活費後，多出來的錢就可開始投資。三節與年終獎金也可用來存備用金。

狀況二：不用付房租

這樣的情況下，每月可省下一大筆開銷，約有1萬8元可運用。

財經雪倫建議可以將這筆錢分成3等份：投資、緊急備用金、夢想基金。

財經雪倫提出3種方法，兼顧生活並做投資：

1、獎金投資

年終獎金或額外獎金不要直接花掉，而是用來投資。

2、開源增加收入

若夫妻只有一人工作，產能是50%；若是雙薪，產能可達100%；若再兼差，產能可超過100%。

3、省錢投資

若無法開源，就檢視開支，看看哪些地方可再省錢。

可以將收入分成三大帳戶：

生活帳戶：支付基本且必要的開支

緊急備用金帳戶：準備至少三個月生活費

投資帳戶（未來帳戶）：為買房、教育金、退休金等目標而存

財經雪倫表示，投資可以從透過每月定期定額1、2千元開始。選擇標的時，風險不宜過高，可參考定期定額排行榜，選擇市值型ETF，未來才有機會累積較好的資本利得回報。

「要多少月薪才能養一個家庭」，每個人心中的答案都不一樣。重點不是賺多少錢，而是如何好好規劃與使用。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

財經雪倫

