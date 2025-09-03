快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

24檔台股 ETF 輪番除息一次看

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
9月24檔台股ETF除息。資料來源：CMoney、各投信官網，統計至9/2。高瑜君／製表
9月24檔台股ETF除息。資料來源：CMoney、各投信官網，統計至9/2。高瑜君／製表

9月共計有24檔台股ETF將除息，包含重量級的群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣高息低波（00713）等將接力登場，單次配息殖利率介於0.24%至3.09之間、年化配息殖利率落在2.97%至10.14%間。

若以單次配息殖利率推估年化配息殖利率表現來看，季季配高息ETF三本柱之一的群益台灣精選高息最高，仍有10%，約略達10.14%；此外，年化配息殖利率在9%以上也有三檔，分別為季季配的大華優利高填息30約9.28%、季季配的中信綠能及電動車約9.24%、月月配的富邦特選高股息30約9.09%。

年化配息殖利率在6%以上也有五檔，季季配的保德信市值動能50推估約6.85%、月月配的群益科技高息成長6.83%、月月配的FT臺灣永續高息6.47%、半年配的野村臺灣新科技50約6.18%、季季配的元大台灣高息低波6.1%。

最受注目莫過於群益台灣精選高息，本次配息金額0.54元與前一季的0.72元相比呈現下滑，調降約四分之一，也加入台股高股息ETF降息的行列中，對此，群益投信表示，群益台灣精選高息配息來源有一部分為資本利得，由於高息股受川普關稅影響較大，因此本季在資本利得有限的情況下，整體配息金額隨之減少。

9月ETF除息的亮點包含野村臺灣新科技50擬配0.75元，配息金額創下掛牌以來新高，同樣創新高的還有凱基台灣AI 50，單月配息金額來到0.03元。

此外，凱基優選高股息30單季配息金額回升至0.29元、中信成長高股息單月配息金額也回升至0.088元、台新永續高息中小單月配息回升至0.055元、兆豐龍頭等權重單季配息金額回升至0.195元、兆豐電子高息等權單月配息金額回升至0.068元。

今年新掛牌的保德信市值動能50和富邦旗艦50都是成立以來首度配息，分別擬配0.19元和0.106元。

至於中信綠能及電動車、富邦特選高股息30、富邦臺灣優質高息、野村趨勢動能高息、復華台灣科技優息、台新AI優息動能配息金額則與前一次相同。

率先於2日除息的群益科技高息成長、統一台灣高息動能每受益權單位分別除息0.058元和0.068元，當日盤中都有完成填息，上演一日填息行情，有參與除息的投資人將於9月26日、9月24日領到息收。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 高股息

延伸閱讀

台股制度被批像邊境市場！股民曝「2大缺失」力挺開放全零股

台股當沖熱翻天！中年大軍衝鋒

00919配息縮水！年化分配率10％ 股民滿意反被酸：股價下探20元

台股震盪 內資賣、外資買…指數高低落差404點

相關新聞

月收5萬能兼顧投資跟生活？財經雪倫建議「定期定額」：0050、00922...都是好開始

每個家庭的生活方式不同，開銷自然也不一樣。如果一家三口月收5萬，是否能夠兼顧生活與投資？ 根據主計處在112年公布的家戶收入，中位數約為96萬元，換算下來每月約8萬元。一家三口以5萬生活，會稍顯辛苦。 不過若是將小孩年紀設定在國小以下，有沒有可能生活並存錢投資呢？以2種狀況假設試算，差異在於是否需要付房租。

軍工股受惠國防訂單！概念ETF00965年漲44% 專家看好：是引領科技標竿

全球軍備升溫 這檔ETF年漲44%輕鬆跑贏台股大盤！一檔佈局全球軍工 地緣政治的博弈亦帶動供應鏈重組。「去紅色供應鏈」成為各國共識，即減少對中國製零組件的依賴，以確保關鍵國防物資安全。臺灣作為民主陣營的高科技製造重鎮，也積極參與此一趨勢。 而從歐美到亞洲，各國政府作為直接買家，以穩定且龐大的訂單撐起產業。軍火訂單不像消費電子那樣受景氣循環影響，軍備擴張的剛性需求再加上AI技術升級雙重紅利，正引領軍工板塊走出獨立行情。 但到底軍備為何重回全球主旋律？台灣能卡到多深的位置？投資人又能如何參與軍工行情？今天一次搞清楚。 台灣軍工技術進展與政策支持

最後希望00919也守不住降息了！達人：重點在於能長期累積現金流

＊原文發文時間為9月2日 高股息ETF最後希望00919，股息還是守不住了，最新一季配0.54元，結束連4季0.72元的紀錄，雖然縮水，但前面3季0.72元都先不看的話，假設之後都是配0.54元

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

投等債熱度不減 透過主動債 ETF 掌握夯商機

8月信用債市場價格持續攀升，主要受到美國公債殖利率下行帶動。雖然美國7月職缺數量變化不大、失業率亦未顯著升高，但非農就業...

24檔台股 ETF 輪番除息一次看

9月共計有24檔台股ETF將除息，包含重量級的群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。