24檔台股 ETF 輪番除息一次看

9月共計有24檔台股ETF將除息，包含重量級的群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣高息低波（00713）等將接力登場，單次配息殖利率介於0.24%至3.09之間、年化配息殖利率落在2.97%至10.14%間。

若以單次配息殖利率推估年化配息殖利率表現來看，季季配高息ETF三本柱之一的群益台灣精選高息最高，仍有10%，約略達10.14%；此外，年化配息殖利率在9%以上也有三檔，分別為季季配的大華優利高填息30約9.28%、季季配的中信綠能及電動車約9.24%、月月配的富邦特選高股息30約9.09%。

年化配息殖利率在6%以上也有五檔，季季配的保德信市值動能50推估約6.85%、月月配的群益科技高息成長6.83%、月月配的FT臺灣永續高息6.47%、半年配的野村臺灣新科技50約6.18%、季季配的元大台灣高息低波6.1%。

最受注目莫過於群益台灣精選高息，本次配息金額0.54元與前一季的0.72元相比呈現下滑，調降約四分之一，也加入台股高股息ETF降息的行列中，對此，群益投信表示，群益台灣精選高息配息來源有一部分為資本利得，由於高息股受川普關稅影響較大，因此本季在資本利得有限的情況下，整體配息金額隨之減少。

9月ETF除息的亮點包含野村臺灣新科技50擬配0.75元，配息金額創下掛牌以來新高，同樣創新高的還有凱基台灣AI 50，單月配息金額來到0.03元。

此外，凱基優選高股息30單季配息金額回升至0.29元、中信成長高股息單月配息金額也回升至0.088元、台新永續高息中小單月配息回升至0.055元、兆豐龍頭等權重單季配息金額回升至0.195元、兆豐電子高息等權單月配息金額回升至0.068元。

今年新掛牌的保德信市值動能50和富邦旗艦50都是成立以來首度配息，分別擬配0.19元和0.106元。

至於中信綠能及電動車、富邦特選高股息30、富邦臺灣優質高息、野村趨勢動能高息、復華台灣科技優息、台新AI優息動能配息金額則與前一次相同。

率先於2日除息的群益科技高息成長、統一台灣高息動能每受益權單位分別除息0.058元和0.068元，當日盤中都有完成填息，上演一日填息行情，有參與除息的投資人將於9月26日、9月24日領到息收。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。