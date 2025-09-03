8檔台股 ETF 受益人逆勢創高 5檔主動式 ETF 同上榜

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
8檔受益人創新高的台股ETF。（資料來源:CMONEY、2025/8/29）
台股上周盤中再度攻上新高，但台股ETF受益人數在終止續兩周飆新高，上周微幅減少。根據集保戶股權分散8月29日最新統計資料顯示，上周台股ETF受益人減少7,869人，總人數為1,139萬7,528人，統計今年來增加117萬1,692人。

進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，包括元大台灣50(0050)、主動群益台灣強棒(00982A)在內共8檔受益人數逆勢創高。整體表現來看，包括00982A在內的5檔主動式台股ETF受益人數全數創高，顯見台股主動式ETF已成為投資人新寵。市場法人表示，主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前佈局相關概念股，投資人可多利用台股主動式ETF介入台股。

群益投信台股ETF研究團隊表示，近期台股受到國際股市波動影響，經歷短線高檔修正，但整體市場趨勢仍由多方主導，展現一定的韌性。根據市場觀察，當前並未出現重大利空消息，短線修正後有較高機率迎來反彈行情。技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。

群益投信台股ETF研究團隊指出，為了分散風險，投資者可適度配置低基期且高殖利率的傳統產業龍頭股。透過科技股與傳產股的平衡布局，不僅能捕捉成長性標的的潛力，也能確保投資組合的穩定性。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，加上對台股科技產業長期保持成長的樂觀態度，在AI逐漸取代消費電子產品成為未來趨勢下，台灣最重要的半導體與硬體相關概念股皆可望迎來新一波的週期成長。

陳沅易強調，相信美國在政策的不確定性仍將在未來一段時間內不斷對市場產生衝擊，但是投資機會總是伴隨著恐懼威脅而來，選股重勢良好配置可望增加投資效益。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業，適度配置低基期/高殖利率傳統企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

