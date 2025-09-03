軍工股受惠國防訂單！概念ETF00965年漲44% 專家看好：是引領科技標竿

地緣政治的博弈亦帶動供應鏈重組。「去紅色供應鏈」成為各國共識，即減少對中國製零組件的依賴，以確保關鍵國防物資安全。臺灣作為民主陣營的高科技製造重鎮，也積極參與此一趨勢。

而從歐美到亞洲，各國政府作為直接買家，以穩定且龐大的訂單撐起產業。軍火訂單不像消費電子那樣受景氣循環影響，軍備擴張的剛性需求再加上AI技術升級雙重紅利，正引領軍工板塊走出獨立行情。

但到底軍備為何重回全球主旋律？台灣能卡到多深的位置？投資人又能如何參與軍工行情？今天一次搞清楚。

台灣軍工技術進展與政策支持

在全球大勢帶動下，臺灣政府近年來也大刀闊斧投入國防自主，帶動本土軍工技術快速發展。2024年度我國國防預算規劃達新台幣9,495億元，創下歷史新高，預計2030年前國防支出占GDP比重將拉升至5%，其中又有三點最為重要：

無人機國家隊崛起：國防部軍備局在2025年宣布啟動史上最大規模的軍用無人機採購標案，2026～2027年將斥資約500億元，採購近4.9萬架各型無人機，涵蓋微型偵察、多旋翼、長航時定翼機等五大類別。

如此龐大的訂單前所未見，被業界稱為「台灣歷來最大無人機採購案」，而且預計優先採用國產機型。這意味本土業者迎來黃金契機，不僅軍方訂單爆發，也將培育完整的無人機產業鏈。

BVLOS法規與「低空經濟」：為了充分發揮無人機在軍事與民生領域的價值，臺灣政府正著手研議「超視距飛行」（BVLOS）法規鬆綁。

BVLOS即允許無人機在操作者視線範圍外飛行，這項規定一旦放寬，將解鎖長程物流配送、廣域巡防等高價值應用。

美國已計畫推動BVLOS新法規以促進「空中經濟」發展；臺灣跟進此方向，未來可望在偏鄉物資運送、災害救援等場景看到無人機身影。

對軍工產業而言，BVLOS解禁不僅提升軍用無人機的戰場效能，更帶動民用市場需求，軍民兩用技術的融合將加速創新。

「國艦國造」與國防自主：在大型裝備方面，臺灣推行「國艦國造」計畫，自主建造軍艦與潛艦。

例如台船公司承造的首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」近期已開始海試，象徵臺灣突破高門檻技術，打造戰略武器的里程碑。未來包括巡防艦、兩棲船塢運輸艦等也將陸續由國內船廠建造。

ETF 00965：一鍵布局全球航太防衛科技

但相信許多投資人都很苦惱，不管是中光電、雷虎、還是龍德造船與台船，面對多家台灣軍工企業齊飛的局面，投資人一定會感到無所適從，不知道應該買哪一檔。

但其實台灣有一檔軍工航太主題設計的ETF可以更直接的參與到全球軍工個股投資中，就是00965「元大全球航太與防衛科技ETF」。

這檔ETF是目前臺灣唯一的軍工主題ETF，自2023年底問世以來表現亮眼。截至今年8月底，00965年內上漲超過44%，遠遠領先大盤及那斯達克等主要指數ETF。

00965追蹤的是NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，持有約50檔成分股，涵蓋美國、歐洲及亞太多國的國防航太龍頭企業。

從持股分布看，美國權重約37%、日本24%、韓國20%，臺灣約5%；產業上，以國防軍工類工業股為主（約73%）。

主要成分股既包括傳統軍工巨擘（如日本三菱重工、韓國Hanwha航太，權重各約5~9%），也囊括科技新貴（如NVIDIA輝達約5.05%、Palantir約4.86%）以及關鍵供應鏈廠商（如台積電約4.5%）。這樣的組合意味著投資人不僅分享到飛機、軍艦、武器製造商的業績，還同步布局了國防用半導體、5G通信、人工智慧等高成長領域。

軍工投資也是AI科技投資的具象限化

但說了這麼多軍工概念，其實市場會這麼青睞軍工的根本原因，是因為軍工常常是孕育著下一波科技與基礎建設創新的浪潮。歷史上許多民用科技（網際網路、衛星導航等）最初都源自國防研發，現今的情況亦然。

本輪軍工熱潮中的明星——無人機與AI技術，就有望廣泛應用於民生經濟，被稱為「低空經濟」的新藍海。軍用無人機技術成熟後，可轉用於物流運輸、農業噴灑、災難救援等領域，大幅提高效率並創造商機。

臺灣有業者已著手研發野火防治無人機協同系統，讓無人機走入日常環境，不再只是軍中利器。

再看ETF 00965的成分公司，除了傳統軍火商，也包含半導體、雲端、大數據等高科技企業。投資軍工ETF，某種程度上也是在投資未來的關鍵基礎科技。

例如，ETF持有的台積電、NVIDIA提供的晶片和AI運算能力，不僅軍事裝備離不開，也是智慧城市、自駕車等基礎建設的核心；又如Palantir等公司擅長的數據分析平台，服務對象雖有國防單位，但同樣適用於城市安防、公共政策分析。

可以說，國防需求正加速相關產業升級，最終這些技術果實將反哺整個社會。換言之，軍工產業的價值不僅在於「防衛國家」，更在於其對技術進步和產業升級的引領。對投資人來說，抓住軍工，就是抓住了未來若干年各國「新基建」投入的一環。

