最後希望00919也守不住降息了！達人：重點在於能長期累積現金流

聯合新聞網／ 張紫凌
00919最新一季配息0.54元，結束連續4季0.72元紀錄。雖然縮水，但換算年化殖利率仍有約10%。市場對「能否填息」爭論不休，高股息ETF重點在於長期累積現金流，而非短線股價波動。中央社
＊原文發文時間為9月2日

高股息ETF最後希望00919，股息還是守不住了，最新一季配0.54元，結束連4季0.72元的紀錄，雖然縮水，但前面3季0.72元都先不看的話，假設之後都是配0.54元，換算起來，年化殖利率大約是10%左右，那10%還是很高吧！不至於要睡公園但如果是借錢又All in，接著又遇到大跌就另當別論了。

現在比較多大大擔心00919的反而是填息問題，雖然之前配的多，但沒填息就沒用不是嗎？

填息這件事一直以來都有很多說法，像是「配息是左手換右手」、「沒填息等於沒賺」...等等的，以上從字面解釋沒有錯，配息確實是拿ETF的錢來配給自己，但我還是說一下，我自己看待高股息ETF的角度。

對我來說，買高股息ETF的心態就是「用股息累積現金流」，因為如果是要「最佳化報酬率」的話，本來就不該選高股息ETF，而是要去找別的商品，那既然有共識了，填息不填息這件事才能繼續討論下去。

本質上，目標是累積現金流，你就看股數，股數才是本錢，因為股數越多，股息就越多（廢話嗎）所以價格跌越多，甚至遇到沒填息的狀況，這代表同樣的錢能買進更多股數。

另一方面，買進高股息ETF之後，「通常」，我是說通常喔（除非你不是想要建置現金流的人）都不會在一、兩年內就隨意賣出ETF，既然如此，每次除息之後，股價有沒有馬上「填息」，其實意義不大，難不成一填息就會想要馬上賣出嗎？

長期來說，股市和經濟正向成長，這次不填息，未來股價仍然有機會回來，選股邏輯正確，ETF都能選到穩健向上的公司，跟著景氣成長才有意義，如果身邊有十幾年前就開始存0056的人，可以去問一下他的看法。

當然啦！說了這麼多，如果想要建置現金流，但心裡卻還是很在意「不填息」或是「配息縮水」這件事，那就等ETF價格好一點，讓自己成本壓低一點，這樣每次除息之後，股價都還能維持在自己的平均成本之上，心裡自然就比較安穩，抱得住的機率也能夠提升，成本低一點，耐心多一點，就不會因為一次不填息，就懷疑自己是不是要去公園睡了！

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

