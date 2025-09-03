快訊

早晨第1杯喝什麼來開啟一天最好？專家解釋咖啡和茶的各自利弊

習近平主持九三閱兵 川普真實社群發文：你們在密謀對付美國

比跑馬拉松還累！中共九三閱兵「來賓3點起床」 網驚：像訓練營

聽新聞
0:00 / 0:00

00878、00919、0056降息後月月配1萬成本漲破129萬！存股哥：較上季多出29萬

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
以00878、00919、0056三檔高股息ETF試算，每月配息1萬元需投入資金129.9萬元，較今年5月多出近29萬元，也比去年同期多逾20萬元，顯示降息環境下，要維持相同現金流，投資成本大幅增加。（中央社）
以00878、00919、0056三檔高股息ETF試算，每月配息1萬元需投入資金129.9萬元，較今年5月多出近29萬元，也比去年同期多逾20萬元，顯示降息環境下，要維持相同現金流，投資成本大幅增加。（中央社）

＊原文發文時間為9月2日

00919昨天公告配息，在各高股息都確定降息的情況下，把00878、00919、0056季配各一萬去組月月配的金額跟張數算出來嘍，其他高股息有需要各位再自行替換，僅用受益人數最高的三檔試算月月配。

如果以當前的條件，達成月月配一萬的試算總成本為$1,299,505，比五月試算的$1,007,590多了$291,915；比去年同期$1,096,413多了$203,092，也就是說因為降息的影響你需要支付更多的成本來達成相同的現金流。

當然你可以說高股息降息股價也不漲，但凡事都有很多面向，換個角度來看，你可以用更便宜的價格去持有更多的張數，而你越早開始存股，也能越早開始建立屬於你自己的現金流系統。

我一直在宣揚的觀念就是長期持有、股息再投入，配息下降沒關係，拉高持有張數去達到相同甚至超過原有的配息金額就好，存股長投不要太在意損益數字（除非你要賣掉換資本利得），專注張數及總值的提升更為重要。

我自己以今年為例實作給大家看，第一季股息總值$140,750、第二季股息總值$147,200、第三季扣除金融股股息總值$152,580，第四季如果持平張數及維持目前配息去算，第四季股息預估總值$148,930，也只比第三季少個幾千塊而已，但我肯定是會繼續股息再投入去把股息拉更高的。

且高股息部位預估總值59萬已超越去年全年股息54萬，今年加上金融股股息，總值應該可以突破70萬，個人的股票資產也因為資產配置、穩定槓桿、股息再投入而持續提升中，所以對我個人而言根本不存在「貼息」這件事。

我看的是整體資產及現金流的增幅，而不是去看某幾檔ETF降息、貼息、帳損這些事，如果你一直鑽牛角尖用價差思維來存高股息，你現在會覺得非常痛苦也很疲累，所以這年高股息疲弱也是檢視自己適不適合用這套模式來存股的機會。

市場都是不斷循環，高股息在2023-2024上半年強了一年半，現在回調也是很正常的一件事，放寬心長期持有便是，機會與財富是留給耐心等待的人。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

他認賠長榮「想買0050」憂高點！網曝不用怕最大關鍵

00919唯一本季殖利率破2.5%、00918緊追、00878合理範圍...9月除息ETF一次看

「白癡才會去換00878」三年後含息報酬累積了330萬！小師傅：勸的人說法好像都正確

31歲男曝資產配置0050、00878…全有！網酸「00940、00919垃圾中的垃圾」

相關新聞

最後希望00919也守不住降息了！達人：重點在於能長期累積現金流

＊原文發文時間為9月2日 高股息ETF最後希望00919，股息還是守不住了，最新一季配0.54元，結束連4季0.72元的紀錄，雖然縮水，但前面3季0.72元都先不看的話，假設之後都是配0.54元

00878、00919、0056降息後月月配1萬成本漲破129萬！存股哥：較上季多出29萬

＊原文發文時間為9月2日 00919昨天公告配息，在各高股息都確定降息的情況下，把00878、00919、0056季配各一萬去組月月配的金額跟張數算出來嘍，其他高股息有需要各位再自行替換，僅用受

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

主動式ETF最強「高富帥」在這！00981A績效、規模、人氣全稱霸

主動統一台股增長（00981A），繼掛牌不到一季就榮登主動式ETF「股王」與「績效王」後，如今在資產規模榜單也大放異彩。根據最新統計，00981A規模單月激增136億元，增幅高達217.88%，勇奪所

00919配息縮水！年化分配率10％ 股民滿意反被酸：股價下探20元

群益台灣精選高息（00919）公告本季每股配息0.54元，雖仍對應雙位數年化，卻打破先前連續3次的最高配息紀錄。PTT網友貼文感嘆「還有10%，很不錯吧，但畢竟縮水」，隨即引來網友圍繞「年化數字是否具參考性、能否填息、股價是否守住20元」等議題激辯。

櫃買打造多樣性ETF

金管會2024年起開放投信公司發行主動式ETF與被動式多資產ETF。截至8月28日，於櫃買中心掛牌交易ETF已達104檔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。