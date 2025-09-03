00878、00919、0056降息後月月配1萬成本漲破129萬！存股哥：較上季多出29萬

＊原文發文時間為9月2日

00919昨天公告配息，在各高股息都確定降息的情況下，把00878、00919、0056季配各一萬去組月月配的金額跟張數算出來嘍，其他高股息有需要各位再自行替換，僅用受益人數最高的三檔試算月月配。

如果以當前的條件，達成月月配一萬的試算總成本為$1,299,505，比五月試算的$1,007,590多了$291,915；比去年同期$1,096,413多了$203,092，也就是說因為降息的影響你需要支付更多的成本來達成相同的現金流。

當然你可以說高股息降息股價也不漲，但凡事都有很多面向，換個角度來看，你可以用更便宜的價格去持有更多的張數，而你越早開始存股，也能越早開始建立屬於你自己的現金流系統。

我一直在宣揚的觀念就是長期持有、股息再投入，配息下降沒關係，拉高持有張數去達到相同甚至超過原有的配息金額就好，存股長投不要太在意損益數字（除非你要賣掉換資本利得），專注張數及總值的提升更為重要。

我自己以今年為例實作給大家看，第一季股息總值$140,750、第二季股息總值$147,200、第三季扣除金融股股息總值$152,580，第四季如果持平張數及維持目前配息去算，第四季股息預估總值$148,930，也只比第三季少個幾千塊而已，但我肯定是會繼續股息再投入去把股息拉更高的。

且高股息部位預估總值59萬已超越去年全年股息54萬，今年加上金融股股息，總值應該可以突破70萬，個人的股票資產也因為資產配置、穩定槓桿、股息再投入而持續提升中，所以對我個人而言根本不存在「貼息」這件事。

我看的是整體資產及現金流的增幅，而不是去看某幾檔ETF降息、貼息、帳損這些事，如果你一直鑽牛角尖用價差思維來存高股息，你現在會覺得非常痛苦也很疲累，所以這年高股息疲弱也是檢視自己適不適合用這套模式來存股的機會。

市場都是不斷循環，高股息在2023-2024上半年強了一年半，現在回調也是很正常的一件事，放寬心長期持有便是，機會與財富是留給耐心等待的人。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。