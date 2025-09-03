00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。

新世代市值型ETF的特色

蘇鼎宇指出，00922追蹤的是「MSCI臺灣領袖50精選指數」，篩選方式不僅考量市值規模，更加入「低碳轉型分數」與「獲利性」等條件，最後挑選50檔成分股，並透過低碳轉型分數進行權重調整。

他強調，這樣的設計能避免傳統市值型ETF過度集中在單一產業或個股，對長期投資人來說更具分散效果與前瞻性。

低碳轉型成投資關鍵

談到低碳轉型的重要性，蘇鼎宇指出，台灣在2023年通過《氣候變遷因應法》，歐盟也已啟動碳邊境調整機制，國際間對減碳要求越來越高。

以台積電為例，早在2015年就開始推動碳盤查，並在2020年簽署20年的離岸風電採購協議，顯示低碳轉型已是企業生存與競爭力的關鍵。

這也是00922在選股策略中特別納入低碳因子的原因。

成分股結構與台積電權重

在成分股上，00922前十大以半導體和金融業為主，包括台積電、鴻海、聯發科、台達電，以及中信金、富邦金、國泰金等。雖然台積電仍是最大權重股，但00922設有單一成分股上限，以避免風險過度集中。今年8月，指數規則更調整，將台積電比重與大盤對齊，使ETF更貼近整體市場。

至於投資配置與操作，蘇鼎宇建議00922適合作為核心資產，投資人可透過定期定額或股息再投入，累積長期報酬。根據歷史數據，MSCI臺灣領袖50精選指數定期定額報酬表現穩健，適合小資族以低門檻參與台股大盤成長。00922也有配息機制，每年兩次，但重點仍在於含息報酬率與資本成長。

低費用率與親民門檻

在投資成本方面，00922已逐步調降費用率，目前保管費僅0.03%，經理費採累進收費，未來隨規模擴大還有下修空間；加上股價約21元，投資門檻相對親民。這些特點，使00922具備「前瞻性、低費用、低門檻」三大優勢。

蘇鼎宇也提醒，投資00922與買股票方式相同，透過證券商輸入代碼即可下單，相關配息、持股與績效資訊，投資人也可隨時在國泰投信官網查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。