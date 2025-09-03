快訊

又是草帽海賊旗！印尼抗爭全國蔓延 被軍警強力鎮壓

中國在台灣專屬經濟區鑽探石油天然氣！已至少5年 政府踢皮球惹疑慮

彭振聲曝認罪過程…醫痛批惡法製造冤獄 轟濫權者應受審判

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
00922最新調整將台積電持股比重與大盤對齊，成分股結構更貼近整體市場，在維持分散風險的同時，進一步強化「核心資產」定位，適合長期投資人配置。圖／本報資料照片
00922最新調整將台積電持股比重與大盤對齊，成分股結構更貼近整體市場，在維持分散風險的同時，進一步強化「核心資產」定位，適合長期投資人配置。圖／本報資料照片

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。

新世代市值型ETF的特色

蘇鼎宇指出，00922追蹤的是「MSCI臺灣領袖50精選指數」，篩選方式不僅考量市值規模，更加入「低碳轉型分數」與「獲利性」等條件，最後挑選50檔成分股，並透過低碳轉型分數進行權重調整。

他強調，這樣的設計能避免傳統市值型ETF過度集中在單一產業或個股，對長期投資人來說更具分散效果與前瞻性。

低碳轉型成投資關鍵

談到低碳轉型的重要性，蘇鼎宇指出，台灣在2023年通過《氣候變遷因應法》，歐盟也已啟動碳邊境調整機制，國際間對減碳要求越來越高。

以台積電為例，早在2015年就開始推動碳盤查，並在2020年簽署20年的離岸風電採購協議，顯示低碳轉型已是企業生存與競爭力的關鍵。

這也是00922在選股策略中特別納入低碳因子的原因。

成分股結構與台積電權重

在成分股上，00922前十大以半導體和金融業為主，包括台積電、鴻海、聯發科、台達電，以及中信金、富邦金、國泰金等。雖然台積電仍是最大權重股，但00922設有單一成分股上限，以避免風險過度集中。今年8月，指數規則更調整，將台積電比重與大盤對齊，使ETF更貼近整體市場

至於投資配置與操作，蘇鼎宇建議00922適合作為核心資產，投資人可透過定期定額或股息再投入，累積長期報酬。根據歷史數據，MSCI臺灣領袖50精選指數定期定額報酬表現穩健，適合小資族以低門檻參與台股大盤成長。00922也有配息機制，每年兩次，但重點仍在於含息報酬率與資本成長

低費用率與親民門檻

在投資成本方面，00922已逐步調降費用率，目前保管費僅0.03%，經理費採累進收費，未來隨規模擴大還有下修空間；加上股價約21元，投資門檻相對親民。這些特點，使00922具備「前瞻性、低費用、低門檻」三大優勢

蘇鼎宇也提醒，投資00922與買股票方式相同，透過證券商輸入代碼即可下單，相關配息、持股與績效資訊，投資人也可隨時在國泰投信官網查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 2330台積電 00922國泰台灣領袖50ETF基金

延伸閱讀

00919配息雖縮水...但仍接受！真星華：金額上次打8折、但仍相當2.7個月薪

31歲男曝資產配置0050、00878…全有！網酸「00940、00919垃圾中的垃圾」

00919唯一本季殖利率破2.5%、00918緊追、00878合理範圍...9月除息ETF一次看

「白癡才會去換00878」三年後含息報酬累積了330萬！小師傅：勸的人說法好像都正確

相關新聞

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

主動式ETF最強「高富帥」在這！00981A績效、規模、人氣全稱霸

主動統一台股增長（00981A），繼掛牌不到一季就榮登主動式ETF「股王」與「績效王」後，如今在資產規模榜單也大放異彩。根據最新統計，00981A規模單月激增136億元，增幅高達217.88%，勇奪所

00919配息縮水！年化分配率10％ 股民滿意反被酸：股價下探20元

群益台灣精選高息（00919）公告本季每股配息0.54元，雖仍對應雙位數年化，卻打破先前連續3次的最高配息紀錄。PTT網友貼文感嘆「還有10%，很不錯吧，但畢竟縮水」，隨即引來網友圍繞「年化數字是否具參考性、能否填息、股價是否守住20元」等議題激辯。

證交所：主動式ETF交易熱 三檔績效超越大盤

證交所近年陸續研議開放新商品上市．帶動我國ETF市場蓬勃發展且備受國際矚目，自去年主動式ETF相關法規公告實施起，截至今...

00918配息下降...但年化率維持9%！孫太：能長久領息＋能填息更重要

00918最新配息公告：從0.70元掉到0.52元，代表什麼？00918這次怎麼突然縮水？的確，最新公告出來，這次每單位配息0.52元，比前兩季的0.70元少了一截。換算下來，年化殖利率大概9% 左右，而不是之前動輒12%以上。 乍看之下，好像「領得比較少」，心裡難免有點失落。但我們還是要回到ETF的本質來看→這不是單純的「配多少」，而是「能不能長久、能不能填息」。

櫃買打造多樣性ETF

金管會2024年起開放投信公司發行主動式ETF與被動式多資產ETF。截至8月28日，於櫃買中心掛牌交易ETF已達104檔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。