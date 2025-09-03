主動式ETF最強「高富帥」在這！00981A績效、規模、人氣全稱霸

主動統一台股增長（00981A），繼掛牌不到一季就榮登主動式ETF「股王」與「績效王」後，如今在資產規模榜單也大放異彩。根據最新統計，00981A規模單月激增136億元，增幅高達217.88%，勇奪所有ETF雙冠軍；受益人也率先突破8萬人，為主動式ETF中的人氣王。00981A同時兼具「績效亮眼」、「規模快速擴張」、「股東數成長最快」三大條件，堪稱「高富帥」ETF的經典。

據三竹股市資料顯示，00981A單月資產規模增加136億元，增幅高達217.88%，是所有ETF中，增額唯一超過百億元、增額唯一超過200%的雙冠軍ETF，00981A的吸金能量幾乎呈現壓倒性勝利。

值得注意的是，00981A成立僅三個月，規模已經從最初的28億元，統一投信9/2最新公布的申購買回清單，00981A規模已經率先突破200億元、達200.3億元，規模快速擴張，累積資金流入居市場之首。這背後除了績效表現領先同業，更反映了投資人對主動式操作的高度期待。

資料來源：截圖自三竹股市APP，2025/9/2，依資產規模月增率排序。

00981A股價在近期儘管隨大盤整理而回檔，但依舊站穩主動式ETF股王地位，近一月、近三月、成立以來績效都是同類型冠軍，成立以來漲超過三成。股價表現強勢，在受益人數上也節節攀升，根據集保中心資料，截至8月底，00981A受益人數已突破 8萬人，登上主動式ETF人氣王寶座。

投資專家表示，近期大盤震盪劇烈，主動式ETF持續發揮研究深度與靈活調整的優勢，在績效上明顯反映出超額報酬的競爭力，因此獲得愈來愈多股民的追捧。而00981A的股價高於其他主動式ETF、規模強勢吸金、受益人也快速竄升，「高富帥」的實力是展現資金與人氣聚集效應的重要關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。