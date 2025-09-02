快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

日股向上動能帶動 推升ETF績效 建議多元布局參與行情

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
日股。美聯社
日股。美聯社

日本第2季GDP季增0.3%、年增1%，連續五季擴張，帶動日經指數上攻。投信法人表示，外資強勢大舉流入日本股市，在日本經濟復甦、獲利改善及評價具吸引力的環境下，建議投資人可透過日股相關ETF，多元布局參與日股迭創新高的行情及企業紅利。

根據統計，隨日股上漲，包括中信日本商社（00955）、野村日本動能高息近月績效都有雙位數的表現。由於日本GDP成長高於預期，加強市場對日本經濟復甦的預期。野村投信表示，日本企業積極進行公司治理改革、提高資本效率、加強股東回報，外資加碼顯示對日本企業對未來成長深具信心，成為繼外資後另一股推升動能。尤其新版小額投資免稅制度（NISA）上路後，吸引大量內資投入股市，2025年日本股市持續創下歷史新高點。

台新日本半導體ETF基金研究團隊指出，日本第2季實質GDP優於市場預期，同時第1季經濟數據也由負成長上修至正成長，使日本經濟連續第五季實現擴張格局。若從細項顯示，個人消費也連五季成長，更難得的是，即使面對美國加徵關稅，日本出口仍大幅成長，對此，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正表示，GDP表現驗證日本景氣正穩健復甦。

台新投信分析，接下來薪資上調及基本工資調升，可望進一步帶動日本經濟復甦力道，利激勵日股展開反彈攻勢。AI相關題材仍持續是未來成長主軸，日本半導體股受惠最大，尤其日本半導體設備市占率僅次於美國，為全球第二大，建議優先布局日本半導體ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

沾水派vs.不沾水派？日本牙醫揭刷牙「1習慣」做錯恐損害牙齦

台南新南國小女軟網5戰全勝 日本山中湖國際賽奪冠

旅遊別踩雷！日本飯店最怕旅客「做1事」：被抓包恐列黑名單

福島5縣食品輸台解禁 日農相小泉：歡迎積極正面舉措

相關新聞

證交所：主動式ETF交易熱 三檔績效超越大盤

證交所近年陸續研議開放新商品上市．帶動我國ETF市場蓬勃發展且備受國際矚目，自去年主動式ETF相關法規公告實施起，截至今...

00918配息下降...但年化率維持9%！孫太：能長久領息＋能填息更重要

00918最新配息公告：從0.70元掉到0.52元，代表什麼？00918這次怎麼突然縮水？的確，最新公告出來，這次每單位配息0.52元，比前兩季的0.70元少了一截。換算下來，年化殖利率大概9% 左右，而不是之前動輒12%以上。 乍看之下，好像「領得比較少」，心裡難免有點失落。但我們還是要回到ETF的本質來看→這不是單純的「配多少」，而是「能不能長久、能不能填息」。

櫃買打造多樣性ETF

金管會2024年起開放投信公司發行主動式ETF與被動式多資產ETF。截至8月28日，於櫃買中心掛牌交易ETF已達104檔...

債券ETF配息亮眼 前十名年化殖利率介於5.9%~8.9%

美國聯準會9月降息機率大增，債券ETF再受注目。據統計，9月已有43檔債券ETF公布配息，以粗估年化配息殖利率表現來看，...

0050圈粉 受益人稱冠

回顧8月ETF受益人數變化，台股仍然是投資人的加碼首選最愛，元大台灣50（0050）、主動統一台股增長、主動群益台灣強棒...

日股向上動能帶動 推升ETF績效 建議多元布局參與行情

日本第2季GDP季增0.3%、年增1%，連續五季擴張，帶動日經指數上攻。投信法人表示，外資強勢大舉流入日本股市，在日本經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。