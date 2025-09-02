日股向上動能帶動 推升ETF績效 建議多元布局參與行情

日本第2季GDP季增0.3%、年增1%，連續五季擴張，帶動日經指數上攻。投信法人表示，外資強勢大舉流入日本股市，在日本經濟復甦、獲利改善及評價具吸引力的環境下，建議投資人可透過日股相關ETF，多元布局參與日股迭創新高的行情及企業紅利。

根據統計，隨日股上漲，包括中信日本商社（00955）、野村日本動能高息近月績效都有雙位數的表現。由於日本GDP成長高於預期，加強市場對日本經濟復甦的預期。野村投信表示，日本企業積極進行公司治理改革、提高資本效率、加強股東回報，外資加碼顯示對日本企業對未來成長深具信心，成為繼外資後另一股推升動能。尤其新版小額投資免稅制度（NISA）上路後，吸引大量內資投入股市，2025年日本股市持續創下歷史新高點。

台新日本半導體ETF基金研究團隊指出，日本第2季實質GDP優於市場預期，同時第1季經濟數據也由負成長上修至正成長，使日本經濟連續第五季實現擴張格局。若從細項顯示，個人消費也連五季成長，更難得的是，即使面對美國加徵關稅，日本出口仍大幅成長，對此，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正表示，GDP表現驗證日本景氣正穩健復甦。

台新投信分析，接下來薪資上調及基本工資調升，可望進一步帶動日本經濟復甦力道，利激勵日股展開反彈攻勢。AI相關題材仍持續是未來成長主軸，日本半導體股受惠最大，尤其日本半導體設備市占率僅次於美國，為全球第二大，建議優先布局日本半導體ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。