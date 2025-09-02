0050圈粉 受益人稱冠

回顧8月ETF受益人數變化，台股仍然是投資人的加碼首選最愛，元大台灣50（0050）、主動統一台股增長、主動群益台灣強棒包下增加前三多，增加前十中有八檔是台股標的，另外兩檔則為美股商品。

根據CMoney統計，8月ETF受益人數增加前十，人數由6,979人至119,214之間，依序為元大台灣50的119,214人、主動統一台股增長56,595人、主動群益台灣強棒56,415人、國泰永續高股息11,572人、主動野村台灣50的11,443人、統一美國50的10,293人、FT臺灣永續高息9,903人、主動野村臺灣優選7,366人、新光美國電力基建7,168人、國泰股利精選30的6,979人。

進一步檢視，主動式四檔上榜，成為人氣追捧的焦點；向來有高人氣的台股高股息ETF也有三檔入列；海外市場則有兩檔，共同特色在於投資市場都是美股；台股一般型有一檔入列就是費用率最低及分割的元大台灣50。

針對當前台股盤勢與產業趨勢，主動群益台灣強棒經理人陳沅易認為，投資者應採取謹慎但積極的操作策略，以抓住短線修正後的反彈契機。近期台股受到國際股市波動影響，經歷短線高檔修正，但整體市場趨勢仍由多方主導，展現一定的韌性。

根據市場觀察，當前並未出現重大利空消息，短線修正後有較高機率迎來反彈行情。技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。為了分散風險，投資者可適度配置低基期且高殖利率的傳統產業龍頭股。透過科技股與傳產股的平衡布局，不僅能捕捉成長性標的的潛力，也能確保投資組合的穩定性。

統一美國50經理人林良一表示，當前美國經濟呈現分化，AI與傳產冷熱不均。勞動市場結構矛盾延續，科技業特定領域缺工與製造業局部招聘放緩並存，時薪增速放緩為供需再平衡，並非全面惡化。近期通膨數據回升強化市場對聯準會下半年降息預期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。