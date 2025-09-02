債券ETF配息亮眼 前十名年化殖利率介於5.9%~8.9%

美國聯準會9月降息機率大增，債券ETF再受注目。據統計，9月已有43檔債券ETF公布配息，以粗估年化配息殖利率表現來看，前十名配息介於8.95%~5.96%之間，6%以上有八檔，前四強皆為非投等債ETF，其中配息實力相當強的也是非投等債，票面利率皆達7%以上。

統計至昨（2）日，在已公布9月除息的債券ETF中，年化殖利率以採取月配的第一金優選非投債（00981B）的8.9%最高，月配的凱基美國非投等債、季配的復華彭博非投等債，各以6.8%、6%分居第二、第三。

此外，富邦全球非投等債、兆豐US優選投等債、國泰A級科技債、永豐10年A公司債、台新特選IG債10+等五檔債券ETF年化殖利率也都超過6%。

聯準會（Fed）主席鮑爾放鴿，引發市場對降息的預期，資金持續回流債市，不論是投資等級債、非投資等級債，乃至於整體債券基金，都已連續第18周呈現資金淨流入，反映債券原有的票息收益，加上降息後的資本利得想像空間，吸引市場資金青睞。

凱基美國非投等債研究團隊表示，關稅傳導效果顯現，續領失業金人數續創近年高位，顯示勞動市場維持降溫趨勢，在美國軟硬經濟數據好壞參半的情況下，市場對未來一年降息預期回落至4.3碼；加上長債標售結果相對不佳，Fed官員態度分歧，因此即便今年底前降息態勢不變，但受到經濟數據、降息預期、供需動態以及貨幣政策等四股力量牽動，預期美國十年期公債殖利率仍將持續在4%~5%之間區間震盪。

然有鑑於利率波動風險仍存，債券投資仍以追求票息收益為核心，搭配存續天期縮短，在市場震盪之際鎖定票息收益以平衡波動風險。

根據JPM統計，非投等債發行人最新財報優於預期的比重高過劣於預期的比例，非投等債發行人獲利優於預期比重37%，是未達預期14%的2.7倍，顯示公司財務體質穩健，利差可望緊縮在低點。溫和降息預期之下有利非投等債後市發展，富邦投信建議投資人可分批布局。

群益0-1年美債每受益權單位配息金額來到0.608元，更是創下成立以來新高。經理人李鈺涵表示，在全球經濟動盪和市場不確定性上升的背景下，股神巴菲特控股投資公司波克夏，採取保守的投資策略。從投資組合來看，波克夏增加持有大量美國短債，反映巴菲特短期內對於高風險資產興趣較低。

關稅政策以來，股債市出現波動，且因關稅有可能會引發通膨風險，促使Fed暫緩降息步調。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。