美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

櫃買打造多樣性ETF

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

金管會2024年起開放投信公司發行主動式ETF與被動式多資產ETF。截至8月28日，於櫃買中心掛牌交易ETF已達104檔，除涵蓋多檔被動式ETF外，已有主動式債券ETF及被動式股債平衡型ETF掛牌交易。

展現櫃買中心致力推動ETF市場商品的多樣性與創新性，並持續配合主管機關推動台灣成為「亞洲資產管理中心」目標邁進。

台灣ETF市場過去20年快速成長，目前總規模已穩居亞洲第三，顯示市場發展成熟與投資人接受度提升。台灣ETF市場發展初期以「被動式指數追蹤」為主，從市值型、產業型到主題型ETF，吸引廣大投資人。隨市場蓬勃發展，投資需求日益多元，ETF市場逐漸由「被動追蹤」轉向「靈活配置」，反映市場正邁向更高層次的資產管理階段。

主動式ETF的證券簡稱前兩字固定為「主動」，根據投資標的不同，「股票型」主動式ETF證券代碼第六碼為A，「債券型」則為D。以國內首檔上櫃掛牌的債券主動式ETF「主動聯博投等入息」為例，其證券代碼為「00980D」。相較於傳統被動型ETF，依該基金公開說明書表示，基金投資是由專業團隊依據總體經濟環境、證券市場變化以及個別投資標的之標的市場狀況作成研究與判斷，靈活調整投資組合，致力於控制風險的前提下，爭取優於市場的報酬。

不過，投資人在考量此類商品時，仍應注意其潛在風險，包括利率風險、信用風險、操作風險，以及匯率風險。

此外，主管機關目前開放的被動式多資產ETF限定為股債平衡型，該類證券簡稱前兩字為「平衡」，代碼第六碼固定為T。以台灣首檔上櫃掛牌的平衡型ETF「平衡凱基美國TOP」為例，其證券代碼為「00980T」，該基金同時納入股票與債券資產，其投資核心精神在於「整體資產配置策略」，而非追求單一資產表現。

櫃買中心提醒，雖然主動式ETF與被動式多資產ETF為市場帶來多樣化選擇，投資人均應在購買ETF前詳閱基金公開說明書，深入瞭解產品特性、費用結構及潛在風險，並依個人財務目標與風險承受能力審慎評估。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

