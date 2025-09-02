00921季配息提高至0.195元 單季配息率約1.11%
兆豐投信等權重ETF三兄弟的老大即將配息，兆豐龍頭等權重（00921）9月的季配息預估配發0.195元，較上期實際配發0.12元，成長0.075元。以9月2日收盤價17.45元計算，單季配息率約1.11%，年化配息率約4.46%。
根據兆豐投信官網顯示，00921的除息交易日為9月16日，最後買進日為9月15日，收益分配發放日為10月3日，對於追求資產配置風險分散，同時也想掌握全產業龍頭成分股及優質電子股的投資人，可留意配息時間，搶先布局享有息收機會。
00921為兆豐投信等權重ETF系列中首發代表作，追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，透過等權重機制平均投資於兼具獲利能力與股息配發的產業龍頭股票，精選33檔臺灣產業龍頭優質個股，從科技業到傳統產業應有盡有，具有分散單一產業波動及參與產業輪動的優勢，相對適合追求穩健配置的投資人以及存股族納入定期定額投組選擇。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
