00943配息金額提高至0.068元 單月配息率約0.47%、年化配息率約5.7%
兆豐投信等權重ETF系列的兆豐電子高息等權ETF（00943）公告月配息，00943預估配發0.068元，較上期的0.06元，提高0.008元。以2日收盤價14.22元計算，單月配息率約0.47%，年化配息率約5.7%。除息交易日為9月16日，最後買進日皆為9月15日，收益分配發放日為10月3日。
00943由具有競爭力的臺灣電子股百分百組成，聚焦八大電子產業，看好AI供應鏈趨勢，以追求資本增長空間輔以息收機會為目標，搭載獲利成長指標因子及等權重機制，有望提升資本利得空間及息收機會，較適合追求高成長及高分散度的投資人納入選擇。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
