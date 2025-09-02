00943配息金額提高至0.068元 單月配息率約0.47%、年化配息率約5.7%

00918最新配息公告：從0.70元掉到0.52元，代表什麼？00918這次怎麼突然縮水？的確，最新公告出來，這次每單位配息0.52元，比前兩季的0.70元少了一截。換算下來，年化殖利率大概9% 左右，而不是之前動輒12%以上。 乍看之下，好像「領得比較少」，心裡難免有點失落。但我們還是要回到ETF的本質來看→這不是單純的「配多少」，而是「能不能長久、能不能填息」。

2025-09-02 15:58