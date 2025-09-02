證交所：主動式ETF交易熱 三檔績效超越大盤

證交所近年陸續研議開放新商品上市．帶動我國ETF市場蓬勃發展且備受國際矚目，自去年主動式ETF相關法規公告實施起，截至今年8月29日，已有7檔主動式ETF掛牌上市，而主動式ETF的開放，增加了投資人投資工具，亦讓投資人理財管道變得更加多元。

集中市場主動式ETF表現良好

觀察主動式ETF上市掛牌後交易情形，以ETF發行價格為比較基準，自今年5月5日第一檔主動式ETF上市掛牌至8月29日期間，加權股價指數漲幅為16.6％，有三檔主動式ETF價格表現超越加權股價指數漲幅，且已有二檔主動式ETF基金資產規模突破百億元。

成交量部分，主動式ETF之成交量占全體上市ETF成交量比例持續提升，5月占比4.12％，隨著掛牌檔數增加及交易活絡，至8月成交量占比上升至17.1％，成交值部分，主動式ETF占全體上市ETF之成交值自5月2.03％上升至8月9.95％。

主動式ETF交易年齡層分布

觀察5月至8月主動式ETF交易於各年齡層分布情形，交易人數分布主要集中41歲至60歲的壯年族群，其中41歲至50歲占24％，51歲至60歲占27.57％最多，合計超過五成；交易金額年齡層分布與交易人數分布相同，41歲至50歲族群交易金額占上市主動式ETF交易金額23.95％，51歲至60歲族群占29.08％最高，另外，61歲至70歲族群實力亦不容小覷，交易金額占22.03％高居第三。

新型態ETF商品多元上市 持續拓展我國ETF投資環境

證交所致力於打造多元友善的投資環境，在與發行業者共同努力之下，隨著新型態ETF商品之推動與上市，讓更多民眾得以不同商品參與我國資本市場，為資本市場注入活水，這不僅顯示我國ETF市場發展之成效，更代表投資理財已成為我國投資人生活中重要的一環。證交所將持續與各方攜手合作，協助投資人建立正確的投資觀念，期能引導更多投資人參與資本市場並促進個人財富累積。 證交所／提供

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。