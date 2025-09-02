快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

雨區擴大下班帶傘！14縣市大雨特報 恐一路下到晚上

00981A 規模站上200億元大關 再寫主動式ETF新里程碑

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

主動統一台股增長（00981A）挾著優異的績效優勢，規模於2日正式跨越200億元大關，是首檔達成此里程碑的主動式ETF，在八檔同類型產品中囊括約四成市占。近期台股高檔震盪，也吸引買盤逢進場，主動統一台股增長連續七日獲得淨申購，推升規模來到200.33億元，連連刷新新紀錄。

00981A於2025年5月15日成立，當時規模約28億元，自5月27日掛牌後，亮眼的績效表現也讓市場買盤驚豔，申購連連，在雙力齊發下，人氣及規模都呈現一路成長，推升近一月來規模成長幅度及金額都是高居所有ETF第一。

00981A最新的前十大成分股依序為台積電（2330）9.27%、貿聯-KY（3665） 5.67%、智邦（2345）5.59%、世芯-KY（3661） 5.59%、台光電（2383）5.32%、京元電子（2449）4.53%、台達電（2308）4.15%、健策（3653）4.13%、奇鋐（3017）4.12%、金像電（2368）4.1%。

觀察近一季以來績效表現，根據CMoney統計至2日，00981A繳出高達30.41%的成績單，同期間加權報酬指數漲幅僅僅16.93%，也大幅贏過台股ETF（含槓反）平均值的12.98%。

台股創高後，近期在24,000點整數關卡附近震盪，看好台股後市表現的買盤也趁機卡位，00981A連續兩日成為市場上交投最熱絡的ETF，1日成交238,932張、今日成交134,503張，今日市價也跟著大盤拉回，終場下跌1.07%或0.14元，收上12.95元，淨值為12.91元。

統一投信台股研究團隊指出，財政部看好台灣2025年出口總額將首度挑戰5,000億美元大關，隨著出口表現續強，台企獲利預估逐步上修，過往困擾市場的「匯損」、「提前拉貨恐損後續接單表現」的陰霾漸遠。

在獲利可期和不確定性下降的助攻下，有助於修復台股估值，預估9月超級央行周登場前，台股較大機率將呈現震盪向上格局。

統一投信台股研究團隊提醒，個股評價逐漸推高，對選股策略將形成考驗，且台股上下震盪整理在所難免，投資人不妨趁拉回時再加大布局力道。同時，短期內台股行情M型化態勢不變，散熱、ASIC晶片、GB200 ODM等AI產業供應鏈仍是市場資金追逐焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

延伸閱讀

台股靜候消息收低24,016點、下跌54點 台積電小跌5元

千金股買不下手？00905含積三強：台積電、聯發科、鴻海…年初至今漲近9％

台股8月開戶數增加約4.7萬人 30歲以下占3/4

台股早盤漲逾200點 台積電開高5元

相關新聞

00918配息下降...但年化率維持9%！孫太：能長久領息＋能填息更重要

00918最新配息公告：從0.70元掉到0.52元，代表什麼？00918這次怎麼突然縮水？的確，最新公告出來，這次每單位配息0.52元，比前兩季的0.70元少了一截。換算下來，年化殖利率大概9% 左右，而不是之前動輒12%以上。 乍看之下，好像「領得比較少」，心裡難免有點失落。但我們還是要回到ETF的本質來看→這不是單純的「配多少」，而是「能不能長久、能不能填息」。

00919配息雖縮水...但仍接受！真星華：金額上次打8折、但仍相當2.7個月薪

00919公布本季配息0.54元，比上次0.72元少。這次參加除息張數比上次多，但領息總金額打八折，約2.7個月薪。還可以啦，基本上是滿意的。 等9月11日的00878配息入帳，距離00919的9月16日除息，有兩天時間可以買進。

31歲男曝資產配置0050、00878…全有！網酸「00940、00919垃圾中的垃圾」

一名31歲網友在PTT分享自己的資產與負債狀況，年薪70萬元，目前持有現金30萬元，台股部分配置在0050、0056、00878、00919、00940，美股則有009800與009801。負債共70

股神加持 這檔商社ETF再創掛牌新高

股神巴菲特落實承諾，增持五大商社持股，激勵五大商社股價領跑日經指數，也帶動日股相關ETF表現。日經225指數2日盤中小漲...

證交所：主動式ETF交易熱 三檔績效超越大盤

證交所近年陸續研議開放新商品上市．帶動我國ETF市場蓬勃發展且備受國際矚目，自去年主動式ETF相關法規公告實施起，截至今...

00922完成拉高台積電權重 經理人：台股9月魔咒免驚

市場上盛傳台股「9月魔咒」，根據統計資料，過去五年台股的9月行情全數以下跌作收，如果將時間拉長至十年，有約7成行情走跌，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。