00981A 規模站上200億元大關 再寫主動式ETF新里程碑

主動統一台股增長（00981A）挾著優異的績效優勢，規模於2日正式跨越200億元大關，是首檔達成此里程碑的主動式ETF，在八檔同類型產品中囊括約四成市占。近期台股高檔震盪，也吸引買盤逢進場，主動統一台股增長連續七日獲得淨申購，推升規模來到200.33億元，連連刷新新紀錄。

00981A於2025年5月15日成立，當時規模約28億元，自5月27日掛牌後，亮眼的績效表現也讓市場買盤驚豔，申購連連，在雙力齊發下，人氣及規模都呈現一路成長，推升近一月來規模成長幅度及金額都是高居所有ETF第一。

00981A最新的前十大成分股依序為台積電（2330）9.27%、貿聯-KY（3665） 5.67%、智邦（2345）5.59%、世芯-KY（3661） 5.59%、台光電（2383）5.32%、京元電子（2449）4.53%、台達電（2308）4.15%、健策（3653）4.13%、奇鋐（3017）4.12%、金像電（2368）4.1%。

觀察近一季以來績效表現，根據CMoney統計至2日，00981A繳出高達30.41%的成績單，同期間加權報酬指數漲幅僅僅16.93%，也大幅贏過台股ETF（含槓反）平均值的12.98%。

台股創高後，近期在24,000點整數關卡附近震盪，看好台股後市表現的買盤也趁機卡位，00981A連續兩日成為市場上交投最熱絡的ETF，1日成交238,932張、今日成交134,503張，今日市價也跟著大盤拉回，終場下跌1.07%或0.14元，收上12.95元，淨值為12.91元。

統一投信台股研究團隊指出，財政部看好台灣2025年出口總額將首度挑戰5,000億美元大關，隨著出口表現續強，台企獲利預估逐步上修，過往困擾市場的「匯損」、「提前拉貨恐損後續接單表現」的陰霾漸遠。

在獲利可期和不確定性下降的助攻下，有助於修復台股估值，預估9月超級央行周登場前，台股較大機率將呈現震盪向上格局。

統一投信台股研究團隊提醒，個股評價逐漸推高，對選股策略將形成考驗，且台股上下震盪整理在所難免，投資人不妨趁拉回時再加大布局力道。同時，短期內台股行情M型化態勢不變，散熱、ASIC晶片、GB200 ODM等AI產業供應鏈仍是市場資金追逐焦點。

