iShares全球管理資產突破5兆美元 展現強勁動能與全球領導地位

貝萊德集團2日宣布，旗下iShares ETF的全球管理資產已突破5兆美元。這一里程碑彰顯iShares持續展現強勁動能與全球領導地位，透過不斷創新產品線，持續引領產業標準、塑造行業發展。

貝萊德全球產品總監及iShares全球主管Stephen Cohen表示，iShares全球管理資產突破5兆美元，對投資人及整個產業而言都是一個關鍵時刻。對於想要進入市場、打造優質投資組合，並以透明且具規模的方式管理風險的投資人而言，ETF已成為首選的投資工具。相信指數化將持續成為ETF成長的主要驅動力，但創新正開啟新的篇章——從更精細的指數，到固定收益、主動型及數位資產策略，而這僅僅是開始。目前ETF僅占全球資本市場的6%。預測ETF產業在未來五年將從15兆美元成長至27兆美元，幾乎翻倍。

iShares正引領下一波成長浪潮，擴大投資機會，協助更多投資人掌握全球資本市場的力量。這項成就緊接著iShares於上半年創下1,920億美元ETF淨流入的紀錄，並且得益於多領域的全球增長，包括一、固定收益ETF：iShares債券系列全球資產管理規模超過1兆美元，約占40%市場份額，顯示投資人愈加依賴iShares ETF應對當前複雜的固定收益市場。二、數位資產ETP：iShares總管理資產超過1,000億美元，旗艦產品躋身業界成長最快前五名。三、主動型ETF：iShares全球有超過100檔主動型ETF，管理資產逾780億美元，展現投資人對超額報酬與目標型策略的強勁需求。四、亞太區加速採用ETF：過去兩年，iShares於亞太市場推出27檔新ETF，總數達112檔，涵蓋日本、香港、新加坡、澳洲，並即將進入台灣。包括：澳洲首檔iShares主動型ETF、日本首檔iShares主動型ETF（預計於2025年9月10日上市）、8月宣布iShares品牌進台灣，首檔iShares ETF預計9月30日至10月3日募集、16檔亞太區iShares ETF資產規模超過10億美元，其中二檔突破100億美元。

貝萊德全球產品解決方案亞太區主管Aarti Angara表示，在亞太地區，ETF為投資人提供了更好的投資選擇、更便捷的進入方式和更經濟實惠的投資方式，此強大優勢推動了ETF在亞太區域的發展浪潮。從機構投資人透過債券ETF精準布局全球債市，到財富管理及散戶投資人將ETF作為建構多元化投資組合的核心，這些強大工具正持續協助各類型投資人實現目標。

貝萊德iShares亞太區主管Nicholas Peach表示，從亞太市場的經驗，看到只要讓投資更簡單效率，降低進入門檻，就能吸引更多的投資人，而且他們愈來愈青睞iShares ETF。期待未來能把更多全球經驗和在地專業帶到台灣等新市場，以及亞太地區的新一代投資人。

目前，iShares在全球超過25個市場，為客戶提供超過1,600檔ETF，為業界最廣泛的產品線。

