00918配息下降...但年化率維持9%！孫太：能長久領息＋能填息更重要

00918最新配息公告：從0.70元掉到0.52元，代表什麼？00918這次怎麼突然縮水？的確，最新公告出來，這次每單位配息0.52元，比前兩季的0.70元少了一截。換算下來，年化殖利率大概9% 左右，而不是之前動輒12%以上。

乍看之下，好像「領得比較少」，心裡難免有點失落。但我們還是要回到ETF的本質來看→這不是單純的「配多少」，而是「能不能長久、能不能填息」。

數據比較：

2025年3月配息：0.70元 2025年6月配息：0.70元 2025年9月配息：0.52元

這樣對比，下降是明顯的，不過，00918自掛牌以來已經配息9次，成功填息6次，這個紀錄在高股息ETF裡算不錯。加上成分股橫跨電子、傳產、金融，分散性也高，未來仍有填息與穩定配息的條件。

高股息族群目光已經從「配高息」轉至「能填息」

這次配息縮水，反映的是市場環境和短期盈餘的調整，不等於長期趨勢翻轉。投資高股息ETF，重點是 「#長期穩定現金流」，而不是只看單一次配多少。

如果你是存股族，這樣的短期波動反而提醒我們：領息是一回事，能不能填息、長期滾雪球才是核心。

咱們有一說一，這段期間高股息ETF最令人詬病的就是配息無法順利填息，又或者說大盤創高但高股息ETF表現不如預期，當然，這裡可以解釋為因為成分股族群不同，這次起漲的幾乎都是科技類股，目前高股息成分股有許多納入金融與傳產，因此造成這樣的結果。

但，對於投資人來說，其實想要的就是合理的配息和穩定填息！至少跟著大盤同步，相較來說才有發揮投資「ETF」分散個股的效益。

核心+衛星概念

最近許多投資高股息的粉絲紛紛表示近期看到高股息的表現有點憂心！孫太還是提醒可以就核心、衛星資產調配比重的概念去思考，畢竟台股的資金是輪動的！

核心持股可能可以給予足夠的現金流，穩定感，但有時成長動能和爆發性也可以靠著觀察持有衛星持股去擁有！

在有核心+衛星持股的狀態下，更可以分散持有風險和降低當核心表現不佳的狀態出現時的失落。

