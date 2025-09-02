股神加持 這檔商社ETF再創掛牌新高

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣掛牌日股ETF今年以來績效。(資料來源：Cmoney)
股神巴菲特落實承諾，增持五大商社持股，激勵五大商社股價領跑日經指數，也帶動日股相關ETF表現。日經225指數2日盤中小漲0.2%，在台股掛牌的日股ETF漲跌互見，但中信日本商社（00955）受惠五大商社漲勢，收盤漲逾1.6%，續創掛牌新高。

2025年日股ETF績效表現，仍是00955以17.05%的報酬率居冠，其次是中信日經高股息（00956）的11.04%、富邦日本（00645）的10.34%，以及國泰日經225（00657）的6.63%。

巴菲特旗下波克夏海瑟威的子公司8月底宣布，對三菱商事的持股從原先的9.74%提高到 10.23%，首度突破10%持股門檻，也落實巴菲特於上半年股東會時表示將增持五大商社持股的承諾。此舉帶動三菱商事在內的五大商社股價創今年以來新高，其中丸紅漲幅約4成、三菱商事漲近三成、住友商事漲約兩成，至於伊藤忠與三井物產也有不錯漲幅。

00955經理人辛忠駿表示，日本五大商社具有外資青睞、低估值投資潛力大，以及股東權益報酬率（ROE）高等三大優勢。且日本商社不僅深耕能源、金屬與糧食等傳統領域，亦積極布局新能源、AI、再生能源等新興產業；此外，日本春鬥薪資上調幅度創下多年新高、基本面持續改善，加上外國資金持續湧入與日本政府推動半導體等科技產業振興政策，可望共同構成對日股後市的支撐。

中國信託投信指出，在日本經濟復甦、企業獲利改善及評價具吸引力的環境下，建議投資人可透過00955，參與日本經濟轉型與股市創高行情，並分享企業多元布局與產業升級帶來的潛在紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

